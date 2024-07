Afrique: L'Ambassade du Soudan en Algérie célèbre la remise des diplômes des étudiants de troisième cycle

Algérie — L'Ambassade de la République du Soudan en Algérie a célébré, vendredi, la remise des diplômes aux (14) étudiantes et étudiants soudanais de troisième cycle des universités algériennes, qui ont obtenu les diplômes de doctorat et de maîtrise.

Au début de la cérémonie, Mme l'Ambassadrice Nadia Mohamed Khair a indiqué que la célébration est un hommage aux étudiants diplômés, car ils soulèvent le nom du Soudan parmi leurs pairs du divers pays du monde, et en reconnaissance de leur travail acharné, de leur diligence et de leur détermination à la lumière des circonstances exceptionnelles que traverse le pays.

A la fin de son discours, l'Ambassadrice a exprimé ses remerciements et son appréciation au gouvernement algérien et aux autorités concernées du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Soudan pour l'octroi de bourses aux étudiants ainsi qu'à tous les responsables de l'enseignement supérieur dans les deux pays.

Il convient de noter que le nombre d'étudiants diplômés, au nombre de (14) hommes et femmes, (2) ont obtenu un doctorat dans le domaine de la langue française grâce à une bourse du gouvernement du Soudan, représenté par le ministère de l'Éducation supérieure. et recherche scientifique, et (3) les étudiants ayant obtenu une maîtrise dans une spécialité Eau et énergie avec des bourses de l'Université panafricaine de l'Union africaine, et (9) les étudiants ayant obtenu une maîtrise dans les spécialisations de (droit, sciences commerciales , linguistique, principes fondamentaux de la religion, jurisprudence comparée, droit international public, civilisation islamique, sciences politiques et comptabilité financière), avec une subvention du gouvernement algérien./ OSM