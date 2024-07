Soudan: Discussion des moyens de coopération entre l'Autorité arabe AAIDA et (FAO)

Le Président du Conseil d'administration de l'Autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole (AAIDA) Dr Obaid Saif Hamad a reçu M. Ahmed Mukhtar - Chargé de stratégie et de politique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), au siège de l'Autorité à Dubaï , dans le cadre de la communication de l'AAIDA avec les organisations et organismes internationaux liés à ses travaux afin d'explorer d'autres opportunités de coopération et de coordination.

Dr. Hamad a accueilli le Spécialiste de la stratégie et des politiques de la FAO et lui a expliqué la stratégie, les programmes et les activités de l'Autorité, sa vision, sa mission, ses objectifs et ses investissements répartis dans les pays arabes et les secteurs dans lesquels elle fonctionne et ses contributions au soutien et au renforcement de la sécurité alimentaire.

Pour sa part, le Chargé de la stratégie et des politiques de la FAO a exprimé son appréciation aux efforts de l'Autorité arabe et ses projets qui contribuent à combler le déficit alimentaire, et ajoutant qu'il attend avec impatience de discuter de la possibilité d'une coopération future entre la FAO et l'Autorité arabe.

À l'issue de la réunion, M. HAMAD a décerné le Bouclier de l'AAIDA à M. Ahmed Mukhtar en remerciement de la FAO. \ OSM