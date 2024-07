Afrique: Sur le devant de la scène !

S'il fallait une preuve que la France a plus que jamais la capacité de rebondir lorsqu'elle se trouve confrontée à des situations politiques apparemment ingérables, ce qui se passe actuellement à Paris et sur toute l'étendue de son territoire l'apporte sans l'ombre d'un doute.

Loin de s'effondrer sous les coups de butoir que s'échange sa classe politique et sous la menace collective que génère son surendettement, elle jette toutes ses forces dans l'organisation et la tenue des Jeux olympiques (JO), projetant d'elle l'image d'un pays jeune, dynamique, volontaire, exactement comme elle le fit il y a cent ans pour ces mêmes JO alors qu'elle se relevait tout juste de la terrible épreuve provoquée en Europe par la Première Guerre mondiale.

La cérémonie d'ouverture de la trente-troisième édition qui s'est déroulée à Paris, vendredi soir, a suscité à juste titre un engouement mondial dont les médias des cinq continents ont rendu compte avec la plus grande précision. Elle a redoré le blason du président Emmanuel Macron que la crise politique des derniers mois avait fortement dégradé.

S'il est encore trop tôt pour dire que ces Jeux mettront un terme à la crise interne qui fait planer de lourdes menaces sur l'avenir de la République française, il ne l'est pas pour écrire qu'elle aura des effets positifs sur le plan international si, du moins, la vaste opération sportive qui durera trois semaines n'est pas perturbée par des désordres internes que l'Elysée s'avèrerait incapable de stopper ou de freiner.

Les événements qui marqueront cette nouvelle édition des JO sont d'autant plus importants qu'ils restaureront non seulement l'image de la France que les tensions récentes ont fortement dégradée, mais qu'ils resserreront surtout les liens entre Paris et les vingt-six autres Etats membres de l'Union, tout particulièrement avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique. Une évolution politique d'autant plus importante que l'Europe traverse elle-même une passe difficile en raison, d'une part, des tensions que provoque avec la Russie la guerre en Ukraine et, d'autre part, de l'élection présidentielle plus que probable de Donald Trump aux Etats-Unis dans moins de quatre mois.

Au-delà donc des événements sportifs qui vont se dérouler dans le cadre des JO, il convient d'observer avec la plus grande attention les conséquences que l'amélioration de l'image de la France aura sur les relations internes de l'Union européenne. Si elle ne règle pas l'intégralité des problèmes qui se posent aujourd'hui du fait de la crise que traverse la France, elle améliorera à coup sûr fortement le climat qui règne à Strasbourg (Parlement) et à Bruxelles (Exécutif) depuis les dernières élections européennes.

Affaire à suivre de très près !