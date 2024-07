Togo: La Mairie de Golfe 1 amorce l'implication des parents et enfants, pour une relève sûre !

Du sport les derniers samedis du mois comme prescrit par le gouvernement togolais en instituant les Journées nationales du Sport, et fidèle à l'assertion, « un esprit saint dans un corps sain », la Mairie de la commune de Golfe 1 en a pris l'habitude.

Ce Samedi, le Maire principal, Joseph Gomado, en tête, entouré de ses collaborateurs et des populations riveraines du terrain Olympio de Kangni kopé, ont pratiqué différents exercices de remise en forme. Au-delà du sport, l'autre volet intéressant de cet exercice est celui de la sensibilisation sur le thème de cette édition, à savoir, « Droits et Devoirs des enfants ».

« Après les activités sportives, on a eu à sensibiliser les populations sur les droits et devoirs des enfants. On a eu également l'occasion de faire appel aux parents par rapport à ce thème-là. Et également, lorsqu'on parle du développement durable, le centre, ce sont nos enfants. Lorsqu'on parle de la durabilité, il faut qu'il y ait une relève. Et pour qu'il y ait une relève, il faut une éducation, une formation solide. Donc c'est par rapport à ça que nous avons lancé un appel aux parents d'être toujours pro actifs pour accompagner la relève de demain », a résumé le Maire Joseph Gomado, tout en sueur, au terme de cette activité sportive.

Il n'a pas seulement d'yeux que pour ses administrés mais également pour ceux des autres communes et surtout ses collègues Maires. « Physiquement, je me sens très bien puisque le sport contribue toujours à maintenir la santé. Je me suis rattrapé aujourd'hui, sur les absences des dernières séances. C'est aussi l'occasion de faire appel à tous les Maires de notre pays d'être prudents, puisque ces derniers temps nous avons eu cette information douloureuse, je les appels à la prudence et aussi à l'union de prière pour le repos de l'âme de nos trois collègues qui ont été rappelés par Dieu », avait-il également lancé.

Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition de ces journées nationales du Sport, le mois prochain.