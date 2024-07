Afrique: Revue de presse de la presse francophone du28 Juillet 2024

Bénin : Attaque terroriste à Karimama - 2 morts et des disparus

Deux soldats béninois ont perdu la vie dans une attaque terroriste au nord du pays. L’attaque a eu lieu le jeudi 25 Juillet 2024 dans la Commune de Karimama. Deux éléments des forces armées béninoises ont succombé jeudi 25 Juillet dans une attaque perpétrée par des individus non identifiés. L’attaque a eu lieu dans le parc W dans la Commune de Karimama, selon plusieurs sources qui précisent qu’une dizaine de militaires en dehors des deux décédés restent introuvables. Pour l’heure, aucune source officielle n’a encore évoqué cette attaque. Malgré le déploiement des forces de l’ordre et les efforts du gouvernement à sécuriser le pays, Karimama et d’autres localités au nord du Bénin font objet d’attaque cyclique d’individus non identifiés. Il faut souligner que depuis deux ans, le Bénin fait progressivement son entrée dans le cercle des pays de la sous- région menacés par des individus sans foi ni loi qui attaquent les vaillants soldats et les paisibles populations. (Source : acotonou.com)

Mali : Kidal / Tinzaouatene - Des cibles terroristes traitées avec succès par les vecteurs aériens des FAMa

L’État- Major Général des Armées informe l’opinion nationale que dans la nuit du 26 au 27 juillet 2024, les unités FAMa en patrouille dans le secteur de TINZAOUATENE depuis 03 jours, ont amorcé leur mouvement rétrograde. Les violents combats continuent contre la coalition des terroristes.La zone reste un bastion où ont convergé les terroristes et les trafiquants de tous genres. Elle est sous surveillance et la situation est particulièrement suivie. Cinq cibles terroristes ont été traitées avec succès par les vecteurs aériens FAMa. L’Etat-Major Général des armées salue et magnifie la bravoure et le professionnalisme des unités engagées malgré les pertes humaines et matérielles. (Source : abamako.com)

%

Cote d’Ivoire : Education nationale - 8 895 salles de classe et 277 collèges projetés en termes de construction à fin 2027

Ce sont au total 8 895 salles de classe et 277 collèges qui sont projetés en termes de construction jusqu’en 2027. L’information a été donnée par le directeur de cabinet de la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Raoul Kouadio, au cours des assises de la commission nationale de la carte scolaire 2024, le 25 juillet à Yamoussoukro. Parmi ces infrastructures, figurent 13 Lycées d’excellence de jeunes filles avec internats, d’une capacité moyenne située entre 800 et 1000 élèves. Inza Meïté, directeur des études, des stratégies, de la planification et des statistiques a souligné que pour cette édition, les demandes à analyser et à valider portent sur 2 331 demandes au premier degré, dont 1307 prévisions, 27 créations, 396 ouvertures et 11 fermetures d’écoles ainsi que sur 277 demandes au second degré, dont 124 prévisions, 31 créations, 76 ouvertures, etc. (Source : Cicg)

Rca : JO 2024 - Quatre athlètes représentent le pays à Paris

Nadia Matchiko Guimendego, âgée de 27 ans, concourra dans la catégorie des -63 kg en judo. Le sprinter Hervé Toumandji, âgé de 30 ans, participera à l’épreuve du 100 mètres en athlétisme. MarineTracy Andet, âgée de 18 ans, nagera dans l'épreuve du 50 mètres nage libre. Terence Tengue, également âgé de 18 ans, participera aux côtés de Marine Tracy Andet dans l'épreuve du 50 mètres nage libre. Ensemble, ils représentent la nouvelle génération de la natation centrafricaine. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, dont la cérémonie d'ouverture s'est tenue hier, vendredi, se concluront le 11 août 2024. (Source : abangui.com)

Gabon : Pour réduire ses importations - Le pays développe de nouvelles variétés de riz

Après sept ans de travail, les chercheurs du Programme national de sélection et d’amélioration variétale-production de semences (PNSAV-PS) piloté par le Dr Yonelle Déa Moukoumbi ont développé de nouvelles variétés de riz adaptées aux sols gabonais. Au nombre de cinq, ces nouvelles variétés ont été présentées lors de la cérémonie de lancement des journées de dégustation du riz « Made in Gabon » le 24 juillet 2024 à Libreville.Ces nouvelles variétés ont été expérimentées à Kougouleu, un village situé à environ 55 km de Libreville. La station couvre une superficie d’environ 10 hectares dont seulement 3 hectares sont valorisés pour les activités de recherche fondamentale et de recherche-développement. « Nous avons cinq variétés qui sont prêtes pour l’homologation et leur inscription dans le tout premier catalogue national des variétés de riz du Gabon. L’objectif est de relancer la production de riz dans le pays afin de réduire les importations massives de cet aliment de base au Gabon. Selon les données du Conseil gabonais des chargeurs, les importations de riz au Gabon en 2023 sont estimées à plus de 95 286 tonnes pour une valeur de plus de 41 milliards de Fcfa. (Source : alibreville. com)

Burkina Faso : Sahel : l’escalade de la violence au Niger : Insécurité au Burkina- Elle contraint des milliers de personnes à se réfugier au Niger (Hcr)

Dans un communiqué publié mardi dernier, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), a alerté que l’escalade de la violence des groupes armés non étatiques (GANE) au Burkina Faso a forcé des milliers de civils burkinabés à se réfugier au Niger voisin. Selon l’Agence onusienne, cet afflux exacerbe une situation déjà « désastreuse » à Tillabéry, qui abrite désormais au moins 153.000 déplacés internes nigériens et plus de 36.000 demandeurs d’asile burkinabés. C’est ainsi qu’au cours de la dernière semaine de mai et de la première semaine de juin 2024, des groupes armés non étatiques ont lancé des attaques contre des civils dans les communes de Mansila, Kantcari et Sempelga dans la région du Sahel au Burkina Faso. Cette flambée de violence a forcé plus de 3.000 demandeurs d’asile burkinabés à fuir vers Téra, dans la région de Tillabéry au Niger, au 30 juin. Parallèlement, près de 1.200 ressortissants nigériens ont été déplacés dans la région de Tillabéry. (Source : actuniger.com)

Sénégal : Jeux Olympiques Paris 2024 - Bassirou Diomaye Faye rencontre les athlètes sénégalais

Les athlètes sénégalais engagés dans les Jeux Olympiques d'été Paris 2024 ont été reçus dans la capitale française par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Après avoir reçu à Dakar le drapeau national des mains du ministre des Sports, les athlètes sénégalais ont eu droit à un message d'encouragement du président de la République Bassirou Diomaye Faye à quelque 24 heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.’Je peux vous garantir qu’à partir de maintenant avec ce nouveau gouvernement, nous porterons une a tous les sports se valent. Retenez juste une chose : « Tout le Sénégal est très fier de vous. Vous n’entendrez pas mes cris mais je vous supporterai tous d’où je serai », leur a dit le président Bassirou Diomaye Faye. La rencontre entre le chef de l'État et les athlètes sénégalais qualifiés pour les Jeux Olympiques d'été Paris 2024 a eu lieu à l'ambassade du Sénégal en France. Pour ces Jeux Olympiques Paris 2024, ce sont onze (11) athlètes sénégalais qui sont engagés pour 7 disciplines olympiques. (Source : adakar.com)

Togo : Reconstruction du grand marché de Lomé - Fin des gros œuvres, les travaux avancent

Relancés il y a deux ans, après avoir connu un arrêt en raison de la crise sanitaire, les travaux de reconstruction du bâtiment principal du Grand marché de Lomé (Adawlato) se poursuivent. Jeudi 25 juillet, une délégation parlementaire conduite par le Président de l'Assemblée nationale, Kodjo Adedze, a constaté l’avancement du chantier. Sur le site, la phase dédiée aux gros œuvres est totalement achevée, rassure l’entreprise Sara Consult, en charge du contrôle. (Source : alome.com)