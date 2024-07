Ethiopie: Les anciens et les familles des victimes du glissement de terrain expriment leur gratitude pour le soutien national

Addis Ababa — Les anciens et les familles des victimes du district de Geze Gofa dans la zone de Gofa, où le récent glissement de terrain a tué plus de 200 personnes, ont exprimé leur profonde gratitude au peuple éthiopien et au gouvernement, notamment au Premier ministre Abiy Ahmed.

Le premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de la première dame Zinash Tayachew, de l'ancien premier ministre Hailemariam Dessalegn et d'autres hauts fonctionnaires, s'est rendu dans la zone sinistrée pour présenter ses condoléances et apporter son aide aux personnes déplacées et endeuillées.

Les anciens et les familles des victimes ont exprimé leur gratitude à tous les Éthiopiens pour leur soutien en cette période de tragédie.

Markos Sankura, l'un des anciens de la région, a décrit cette tragédie comme une perte soudaine et déchirante de vies humaines.

"Le soutien et le chagrin partagé de tous les Éthiopiens ont apporté un immense réconfort en ces temps difficiles", a-t-il déclaré à l'ENA.

De nombreux habitants ont perdu plusieurs membres de leur famille dans la catastrophe. Mekbeb Eyasu, qui a échappé de justesse à la mort, a raconté la perte de cinq membres de sa famille.

"La présence du premier ministre et le soutien de la communauté ont contribué à atténuer notre douleur", a-t-elle déclaré.

%

Un autre ancien de la région, Tesfaye Sula, a déclaré que la présence du premier ministre avait consolé les gens, notamment parce qu'il leur avait fait part de sa peine et leur avait apporté son soutien.

Le Premier ministre était présent sur les lieux aujourd'hui et a consolé les personnes endeuillées. Il a également souhaité que les personnes touchées par l'accident trouvent la force de surmonter leur chagrin.

Actuellement, des personnes de différentes régions du pays réconfortent les familles et la communauté touchées par l'accident.

La Chambre des représentants du peuple a décrété un deuil national de trois jours. Le bilan du glissement de terrain s'élève à 231 morts et les opérations de secours se poursuivent.