Maroc: Le CESE tient la 160e session ordinaire de son Assemblée Générale

Rabat — Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, jeudi 25 juillet, la 160e session ordinaire de son Assemblée générale, sous la présidence de M. Ahmed Réda Chami, président du Conseil.

Les travaux de cette assemblée, qui a connu la participation de M. Otmane Gair, Président de l'Observatoire National de Développement Humain et membre du Conseil, ont été marqués par la présentation des principales conclusions de l'étude de terrain menée par le Conseil sur le programme "Écoles pionnières", indique un communiqué du CESE parvenu samedi à la MAP.

A cette occasion, M. Gair a présenté devant les membres du CESE les conclusions de cette étude menée à la demande du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, qui s'articule autour des perceptions des acteurs d'un échantillon d'établissements éducatifs publics du primaire concernés par le programme "Ecoles Pionnières" dans sa phase d'essai au cours de l'année scolaire 2023-2024.

L'analyse des réponses des participants à cette étude a révélé que la majorité d'entre eux s'accorde sur le fait que le programme "Ecoles Pionnières" constitue un acquis éducatif et qu'il convient de valoriser ses résultats positifs préliminaires et de consolider ses acquis en tant que pari collectif pour promouvoir l'école publique dans les années à venir, a dit M. Gair.

%

L'ordre du jour de cette session a également porté sur l'approbation du projet d'avis du Conseil sur le "Nexus dans les systèmes eau-énergie-alimentation-environnement : Pour une gestion plus efficace des ressources naturelles, un renforcement des synergies et une minimisation des risques intersectoriels".

Cet avis vise à fournir une analyse approfondie de l'interconnexion de ces secteurs au Maroc en procédant à l'analyse de leur état actuel, à l'évaluation du niveau d'intégration et de convergence de leurs systèmes de gouvernance et à l'examen des défis et opportunités liés à l'adoption d'une approche basée sur leur interconnexion. Le but est d'élaborer des recommandations pour parvenir à des équilibres et promouvoir la coopération, la convergence et l'intégration entre les politiques publiques afin de relever les défis actuels et futurs en termes de sécurité humaine, de durabilité et de résilience.

Par ailleurs, la plateforme numérique Intranet de communication interne au niveau du CESE a été présentée, à cette occasion, afin de familiariser les membres du Conseil avec les différents services et possibilités qu'elle offre en matière de partage d'informations et de ressources et d'amélioration de la communication et de la coopération internes, selon le communiqué.