Ile Maurice: Les GaillArts en virée artistique à Rodrigues

Leur passion pour la peinture en plein air a récemment conduit les GaillArts, un collectif d'artistes enthousiastes, à l'île Rodrigues. Retour sur cette incroyable aventure artistique.

Le groupe d'artistes surnommé les GaillArts, a mis le cap sur Rodrigues du 2 au 6 mai dernier. L'idée de ce voyage est née d'une volonté commune de découvrir de nouvelles sources d'inspiration et de s'imprégner de la beauté naturelle de cette île voisine.

Siddick Nuckcheddy, artiste-peintre et l'une des têtes pensantes du collectif qui se réunit un dimanche par mois, dans un atelier grandeur nature, pour peindre sur le motif, raconte que dès que l'idée a été proposée, l'enthousiasme parmi les membres était unanime. Malgré des contraintes professionnelles qui ont empêché certains de se joindre au groupe, 14 artistes ont pu participer à cette escapade créative.Plusieurs membres ayant déjà visité Rodrigues et ayant déjà une idée des lieux incontournables, les GaillArts se sont cette fois-ci fié à leurs expériences passées de l'île pour le choix des sites à peindre.

Cependant, le temps limité n'a pas permis de sillonner toute l'île, incitant déjà les artistes à envisager une nouvelle visite. Les sites choisis pour cette session de peinture comprenaient Grand-Baie, Port-Mathurin, Gravier et Cité-Patate.

Toujours selon Siddick Nuckcheddy, ces lieux ont été sélectionnés pour leur diversité et leur capacité à offrir une riche palette de sujets artistiques. Chaque endroit a offert des scènes pittoresques et parfois énigmatiques, permettant aux artistes de se laisser emporter par la beauté naturelle et culturelle de Rodrigues.

Ce voyage a été bien plus qu'une simple escapade. Les GaillArts ont été émerveillés par la richesse culturelle et picturale de l'île. Chaque paysage exploré offrait une nouvelle dimension artistique, tant par ses couleurs que par ses formes et textures.

«La rencontre avec trois artistes locaux - Jacques Desiré Wong So, Queensley Abdool et Annaëlle Duchenne - a été un des moments forts de cette aventure. Des personnages exceptionnels d'une simplicité et jovialité manifestes. Chapeau bas !», tient à souligner Siddick Nuckcheddy.

Ce voyage à Rodrigues n'a pas seulement enrichi les artistes sur le plan personnel et professionnel, mais a aussi renforcé leur détermination à poursuivre leur quête artistique.

Après Rodrigues, les GaillArts ont exploré de nombreux autres sites à Maurice. A savoir, Chamarel, Beau-Rivage et Mont-Choisy Le Golf, et en août, le groupe se rendra à Eureka pour une nouvelle session de peinture en plein air.

Désormais, Madagascar est dans leur ligne de mire. La Grande île suscite un vif intérêt parmi les membres, qui sont impatients de découvrir ses paysages et cultures uniques. En parallèle, plusieurs projets artistiques sont en cours de développement, que les GaillArts dévoileront en temps voulu.