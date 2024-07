Afrique: Ouverture JO Paris 2024 - L'hymne à la diversité

Ce n'était pas en fait une simple cérémonie d'ouverture. C'était une véritable virée touristique avec de prestigieux guides. Rarement en effet, pour ne pas dire jamais, une cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques n'aura été aussi mirifique.

D'abord par le choix du site olympique. Alors que jusque-là, c'était dans des stades que ça se faisait, la France qui abrite le Jeux olympiques de l'ère moderne depuis le 26 juillet dernier a choisi d'utiliser la Seine, ses quais et ses ponts comme scène d'anthologie.

Avec les quelque 200 délégations dans un défilé naval de six kilomètres, les créations artistiques retransmises sur 80 écrans géants ont permis à plus de 300 000 spectateurs sur place et à plus d'un milliard de téléspectateurs à travers le monde de se promener à travers des sites emblématiques de la ville comme le pont d'Austerlitz les Tuileries, le Trocadero, la Tour Eiffel... Au total, 89 bateaux ont été utilisés pour la parade fluviale.

Rarement Paris aura autant mérité son surnom de ville-lumière avec ce jeu artistique original, voire révolutionnaire, osé même pour certains, par lequel le comité d'organisation présidé par Tony Estangueta voulu mettre en lumière la vocation universaliste du pays hôte, mais aussi du sport, et de l'olympisme en particulier, réputé sous tous les cieux comme un facteur de cohésion sociale et de brassage de cultures.

Vous avez dit brassage de cultures ? Le casting des acteurs principaux de cette cérémonie d'ouverture à lui seul suffit pour témoigner de cette volonté.

Les deux derniers porte-flambeaux de la flamme olympique n'étaient autres que l'athlète Marie-José Perec, triple championne olympique recordwoman de médailles françaises, et le judoka Teddy Riner, qui détient un record de onze titres de champion du monde. Ils ont beau être des Français de Guadeloupe, ces deux monuments du sport français et mondial sont aussi des Noirs bon teint. Et que dire des porteurs de la flamme que sont, entre autres, Zinedine Zidane, Jamel Debouze, Mc Solar et Lilian Thuram, Bintou Bathily et Fei Gao de la Chine?

Pour un peu, on y verrait un message subliminal adressé à un moment ou la France est embarquée dans une trêve olympique née des législatives anticipées qui ont vu une percée extraordinaire du Rassemblement national avec 126 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Un score historique qui a remis au-devant de la scène la question de la diversité, de la xénophobie et du racisme de plus en plus prégnant dans l'Hexagone et dans d'autres pays européens.

De ce point de vue, c'est même une revanche que vient de prendre en mondovision la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura qui a presté lors de cette cérémonie avec les chansons « For me formidable (Charles Aznavour) et Djadja (son propre succès). Qu'est-ce que les partisans de l'extrême-droite et ces affreux racistes n'ont pas en effet déversé comme bordées d'ordures et de propos racistes sur cette dame quand son nom a commencé à circuler depuis quelques mois comme celle qui devait illuminer cette cérémonie.

C'est dire si certains devaient s'étrangler dans leurs salons. Mais qu'ils le veuillent ou pas, c'est ça aussi la réalité de la France, fruit aujourd'hui de son histoire, de son passé colonial notamment. Comme le dirait notre chanteur Zedess, La France est comme une mobylette, pour qu'elle marche il faut du mélange. Que ce soit dans les Jeux olympiques comme maintenant ou dans de nombreuses autres compétitions, Dieu seul sait ce que ces Blacks et Beurs à côté des Blancs ont apporté à ce pays et contribué à son rayonnement international. Et pas seulement. Quand on sait que le sport est devenu un instrument de soft-power dont aucun gouvernement ne saurait se priver.

Certes, la conception du scenario s'est faite bien avant, mais le concepteur était loin d'imaginer que ça cadrerait avec l'actualité.

On ne sait pas au finish combien de médailles le pays hôte engrangera, mais il peut en tous les cas s'enorgueillir d'avoir réussi son coup inaugural ; et on peut d'ores et déjà lui décerner la médaille d'or de l'organisation.