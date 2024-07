Sénégal: Accident de Ndouloumadji - « Le pronostic vital des blessés n'est pas engagé », selon le Gouverneur

La région du nord-est, est secouée depuis avant-hier, jeudi, par un drame découlant d'un accident survenu dans la matinée du 25 juillet 2024. En effet, ce tragique accident de la circulation d'une rare violence qui a eu lieu aux environs de 10 heures, à hauteur du croisement de Ndouloumadji sur la Rn2, a occasionné la mort de six personnes et laissé quatorze autres blessés, dont six dans un état critique. Depuis lors, le corps médical est à pied d'oeuvre pour les soins des nombreux blessés transportés au Centre Hospitalier de Ourossogui.

Hier, vendredi, le Gouverneur Mouhamed Makhtar Watt, accompagné d'une délégation a effectué un déplacement au CHR pour non seulement, apporter du réconfort aux blessés et leur souhaiter prompt rétablissement, mais aussi pour encourager les agents de santé qui font preuve de professionnalisme au regard de la complexité de la situation.

« Nous avons constaté que la prise en charge des blessés se fait correctement, en dépit des moyens limités. On a senti une grande volonté du côté du personnel soignant, avec un dispositif réorganisé pour l'occasion », a déclaré le chef de l'exécutif régional.

Signalant qu'aucun des blessés n'a été référé hors de la région de Matam, le gouverneur qui a félicité le personnel traitant, a informé que certains blessés, nécessitent une intervention chirurgicale, et que « le pronostic vital des malades n'est pas engagé », annonçant toutefois que les autorités administratives continuent à suivre la situation.

« En rapport avec le directeur régional de la Santé, nous nous efforcerons d'apporter notre appui, notre accompagnement et notre assistance à l'ensemble des personnes blessées », a déclaré Mouhamadou Moctar Watt, qui a présenté ses vives condoléances aux familles éplorées, et souhaité un meilleur rétablissement aux blessés. A l'occasion, le Gouverneur a invité les usagers de la route à plus de prudence et de vigilance, mais surtout au respect strict du code de la route.

Une enquête a été ouverte

Selon des sources proches du dossier qui se sont prononcées sur les circonstances de l'accident, « le véhicule de transport public de voyageurs de 18 places, immatriculé Mt-0421-A (30 ans d'âge), en surcharge, provenant de Ndoulomadji, est entré en collision, en abordant la Rn2 sans marquer de Stop, avec un camion immatriculé Mt-2308-A (35 ans d'âge), roulant dans le sens Thilogne-Ourossogui ». Le choc brutal a occasionné sur le coup la perte en vie de 6 personnes et 14 blessés.

Qui sont les victimes ?

Un bilan provisoire fait état de six morts. Il s'agit des victimes : O.Idy Diallo, âgée de 30 ans, native de Diamouguel, mariée mère de 2 enfants, D. Ba une fille de 5 ans du village de Diamouguel, A. Sy une commerçante âgée de 58 ans domiciliée à Gaol et mère de 8 enfants, A. Tidiane Agne, le chauffeur du véhicule, natif de Pikine, père de 7 enfants, âgé de 37 ans. En plus, de M. Agne, 74 ans, un retraité demeurant à Gaol et père de 4 enfants et Kh. Dembélé, 38 ans du village de Nguidjilone, mère de 7 enfants.