Algérie: Echos de Paris

Paris — Echos des Jeux olympiques Paris 2024, qui se déroulent du 26 juillet au 11 août dans la capitale française.

ENCOURAGEMENTS:

Ancien médaillé olympique en saut en hauteur, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, qui a assisté à la cérémonie d'ouverture vendredi, a rendu visite aux athlètes algériens au village olympique. Il a profité de cette occasion pour encourager et motiver les futurs champions algériens et leur prodiguer quelques conseils pour gérer le stress avant le début des compétitions.

HOMMAGE:

Les membres de la délégation algérienne qui ont participé à la cérémonie d'ouverture ont rendu un vibrant hommage aux martyrs algériens du massacre du 17 octobre 1961. Lors de leur passage sous le pont Saint Michel, les athlètes algériens ont jeté des fleurs dans la Seine en mémoire des Algériens assassinés et noyés dans ce fleuve lors d'une marche pacifique pour protester contre le couvre-feu imposé aux Algériens et revendiquer l'indépendance de l'Algérie.

ARRIVEE:

Les cyclistes algériens Hamza Yacine et Nesrine Houili ont posé leurs valises au village olympique, quelques jours avant leur participation aux courses en ligne des JO 2024, prévues respectivement les 3 et 4 août. De son côté, la sélection nationale d'athlétisme est attendue le 31 juillet et sera suivie par celle de luttes associées le 1er aout.

METEO:

invitée surprise lors de la cérémonie d'ouverture, la pluie devrait continuer à tomber abondamment sur la capitale française. Les organisateurs ont pris les dispositions nécessaires pour éviter le report de compétitions en plein air et faciliter le transport des athlètes. Ainsi, l'épreuve de street hommes prévue samedi, la première en skateboard des Jeux olympiques de Paris, a été reportée à lundi en raison de la pluie, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.