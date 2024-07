Tunisie: Présidentielle au pays - Les cinq ans au pouvoir de Kaïs Saïed laissent un bilan sombre, selon une ONG

En Tunisie, l'ONG anti-corruption I Watch a présenté un rapport faisant le bilan des cinq ans de pouvoir de Kaïs Saïed, à l'occasion des trois ans de son coup de force institutionnel. Le président brigue un nouveau mandat pour l'élection présidentielle qui doit se tenir le 6 octobre, dans un contexte où la majorité des opposants politiques sont en prison et les libertés de plus en plus restreintes. Selon l'ONG qui a effectué son troisième baromètre politique depuis l'élection de Kaïs Saïed en 2019, seules 9 des 72 promesses électorales du président ont été tenues.

C'est via une vidéo que l'ONG I watch a présenté son rapport sur le bilan économique, politique et législatif de Kaïs Saïed ces dernières années. N'ayant pas de communication avec la Présidence ni avec les ministères de la Tunisie, l'ONG s'est basée sur les discours du président, les données accessibles et les lois publiées au journal officiel pour faire son évaluation. Souhail Ferchichi est membre du comité exécutif d'I-Watch

« C'est un baromètre qui vise à évaluer les promesses électorales et même les promesses tenues par les décideurs. Ça a été lancé en 2014 en tant qu'initiative de I-Watch pour assurer une atmosphère de redevabilité. Pour Kaïs Saïed, c'est la troisième version ».

Un bilan loin des résultats affichés

Et le bilan est mauvais selon Souhail Ferchichi. La situation économique du pays reste précaire avec un taux d'inflation à 8%, le taux de chômage stagne à 16% et la dette extérieure a augmenté. Des problèmes qui ne sont pas mis en avant lors de cette période électorale.

« Plusieurs initiatives ou déclarations tenues par Kaïs Saïed durant cette période, c'est plutôt une campagne électorale et non pas un discours pour le peuple tunisien. Donc, il vise la population, il lance sa campagne électorale à travers les ressources de l'État »., affirme Souhail Ferchich.

Dans son discours à l'occasion du 25 juillet, date anniversaire des trois ans de son coup de force, Kaïs Saïed avait par exemple déclaré que le taux d'inflation avait été maîtrisé tout en ajoutant que des défis restent à surmonter.

La prochaine élection présidentielle est prévue le 6 octobre 2024 en Tunisie. Il s'agit de la première élection de ce type depuis la promulgation de la Constitution de 2022. Kaïs Saïed a d'ores et déjà annoncé qu'il était candidat.