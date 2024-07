Afrique Centrale: L'Angola appelle à un cessez-le-feu en RDC

Luanda — L'Angola a appelé vendredi toutes les forces négatives présentes dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), y compris le M23, à mettre pleinement en oeuvre les engagements de paix visant la cessation de toutes les hostilités sur le terrain.

"La position a été exprimée par le conseiller militaire de la mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, à New York, le colonel José Filomeno da Fonseca, qui intervenait lors de la 1533e réunion du Comité des sanctions du Conseil de sécurité sur la République démocratique du Congo, au nom du représentant permanent, l'ambassadeur Francisco José da Cruz.

A l'occasion, le diplomate a déclaré qu'« en sa qualité de Champion de l'Union Africaine pour la Paix et la Réconciliation en Afrique et actuel Président de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), le Président de l'Angola, João Lourenço, développe plusieurs efforts diplomatiques pour apaiser les tensions politiques entre la RDC et le Rwanda*.

Ces initiatives, a-t-il dit, visent à encourager le dialogue au plus haut niveau et à rétablir un environnement de confiance entre les deux parties, pour éviter que la crise politique actuelle ne se transforme en conflit régional.

Il a par ailleurs regretté la reprise des attaques en décembre 2023 du M23 contre les populations civiles et la violation des droits de l'homme, notamment l'occupation de plusieurs zones du territoire congolais, qui constitue une violation flagrante du processus de Luanda et de Nairobi, nuisant ainsi aux efforts diplomatiques et initiatives pour la paix et la stabilité en RDC.

%

Tout au long de son intervention, le colonel José Filomeno da Fonseca a rappelé que le processus électoral en RDC a été marqué jusqu'à sa conclusion par une grande tension politique et diplomatique entre Kinshasa et Kigali, alors que d'intenses combats se déroulaient sur le théâtre opérationnel.

«Cet environnement a mis à mal tous les efforts de facilitation et de médiation menés par le Président de la République, provoquant un revers dans tout le processus réalisé, ainsi qu'une augmentation du manque de confiance entre les deux interlocuteurs », a-t-il souligné.

Malgré cet échec, il a indiqué que les efforts de médiation avaient repris, suite aux visites à Luanda du président de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, respectivement en février et mars 2024, dans le cadre desquelles s'est réalisée la réunion ministérielle le 21 mars 2024.

Fez saber que a segunda Reunião Ministerial deverá realizar-se no dia 30 de Julho do ano em curso, em Luanda, não tendo ocorrido antes, devido ao recrudescimento da situação no terreno, agravada com o bombardeamento do campo de refugiados de Mugunga, a 3 de Maio, assim como, as alterações nas pastas do Ministério dos Negócios Estrangeiros nos respectivos países.

Il a fait savoir que la deuxième réunion ministérielle devrait avoir lieu le 30 juillet de l'année en cours, à Luanda, ce qui n'a pas eu lieu auparavant, en raison de l'aggravation de la situation sur le terrain, motivée par le bombardement du camp de réfugiés de Mugunga, 3 de Maio, ainsi que les changements dans les portefeuilles du ministère des Affaires étrangères dans les pays respectifs.

Il a indiqué que la prochaine réunion ministérielle examinera particulièrement les hypothèses pour l'établissement d'un cessez-le-feu.