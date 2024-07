Maroc: Meknès - Lancement des travaux de réalisation de projets de développement

Meknès — Les travaux de réalisation de projets de développement ont été lancés samedi à Meknès à l'occasion de la Fête du Trône.

Lancés par le gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, en présence notamment de représentants des instances élues, des services extérieurs et de la société civile, ces projets visent à améliorer le niveau des services offerts à la population, à désenclaver certains douars et à renforcer l'approvisionnement en eau potable et l'éclairage public.

Dans la commune de Dar Oum Soltane relevant de l'arrondissement d'Ain Orma, il a été procédé au lancement des travaux de construction de la route régionale n° 7021 Jnan Zalmat, reliant Kasbat Hartan et la route non revêtue Aouinat Rmel, sur une longueur de 10 km.

Cette route est financée par le Conseil régional de Fès-Meknès en partenariat avec la préfecture de Meknès et la Direction régionale de l'Equipement et de l'Eau pour un montant de 10,6 millions de dirhams (MDH). Le projet est supervisé par l'Agence régionale d'exécution des projets et la direction préfectorale de l'Equipement et de l'Eau de Meknès.

Ce projet vise à faciliter l'accès des habitants de plusieurs douars relevant de la commune rurale d'Ouallal aux services publics et à améliorer le niveau des services offerts aux usagers de la route, ainsi qu'à préserver le patrimoine routier et à assurer la fluidité et la sécurité du trafic dans la région.

A Toulal, des travaux de renforcement de l'éclairage public ont été lancés sur la route nationale n°6 entre le rond-point du quartier les Orangers et l'entrée ouest de la ville de Meknès et la route régionale 7023 sur une longueur totale de 13 kilomètres. Financé par le Conseil régional de Fès Meknès à hauteur de 20,76 MDH, le projet est supervisé par l'Agence Régionale d'exécution des projets de Fès-Meknès. Les travaux, qui devraient être achevés dans dix mois, comprennent la pose de fils électriques et de 450 poteaux d'éclairage, ainsi que l'installation de 900 ampoules LED de 150 watts.

A Sidi Slimane Moul Al Kifane, le gouverneur et la délégation l'accompagnant ont lancé les travaux de construction d'un réservoir d'eau semi-enterré d'une capacité de 12.000 mètres cubes et de son canal d'alimentation, pour un coût estimé à 20 MDH financé par la Régie Autonome de Distribution de l'Eau et de l'Électricité de Meknès (RADEEM).

Ce projet vise à améliorer et à renforcer l'approvisionnement en eau potable des communes de Ouislane, Dkhissa, Sidi Slimane et Moul Al Kifane, ainsi qu'à améliorer et à renforcer l'autonomie et la capacité de stockage. Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil de la région Fès-Meknès, M. Abdelouahed El Ansari, a indiqué que ces projets témoignent de l'implication de la région dans le processus de développement lancé sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se félicitant de la concrétisation de ces projets sur le terrain qui devront avoir un impact indéniable sur la population.