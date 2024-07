Maroc: Sous l'impulsion Royale, le sport érigé en priorité nationale

Rabat — Depuis Son intronisation, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, a accordé une attention particulière au secteur du sport, érigé en priorité nationale dans le cadre des efforts visant le renforcement du développement intégré du Royaume.

Cette Haute sollicitude Royale procède de la profonde conviction du Souverain quant à la place du sport en tant que pourvoyeur d'investissements générateurs d'emplois et composante majeure de la diplomatie parallèle qui contribue au rayonnement du Royaume grâce aux exploits des sportifs marocains.

La politique sportive au Maroc porte non seulement sur la formation de sportifs de haut niveau mais aussi sur la mise en place d'infrastructures de très haute qualité qui, tout en offrant un cadre idéal pour la pratique du sport, confère au Royaume une notoriété mondiale.

Les Hautes Orientations Royales ont insufflé une nouvelle dynamique au secteur du sport, notamment à travers la construction de nouveaux complexes sportifs, la rénovation et la mise à niveau d'autres pour accueillir de grands événements continentaux et internationaux.

Les différentes Initiatives Royales ont également permis d'ériger le sport en secteur prioritaire stratégique. En atteste le programme gouvernemental de promotion du sport dans ses dimensions sociale et économique.

Le message Royal adressé aux 2èmes Assises nationales du sport, tenues à Skhirat en octobre 2008, a tracé les contours d'une politique sportive nationale ambitieuse, consacrant la pratique sportive comme l'un des droits fondamentaux des citoyens.

D'ailleurs, c'est sous le leadership de Sa Majesté le Roi que fut constitutionnalisé, pour la première fois dans l'histoire du Royaume, le droit au sport, puisque la Constitution de 2011 y a consacré trois articles (26, 31 et 33), considérant la pratique sportive comme un des droits fondamentaux de l'Homme.

Autre manifestation de l'engagement Royal en faveur du sport, il y a lieu de citer l'inauguration en décembre 2019 du Centre national de Football de Maâmoura après sa rénovation et sa réhabilitation et que le Souverain a bien voulu baptiser de son Auguste Nom "Complexe Mohammed VI de Football".

Cette structure dédiée à la performance et au développement d'une pratique footballistique de haut niveau traduit la volonté Royale d'assurer aux footballeurs toutes les conditions de réussite.

Par ailleurs, et afin de démontrer les capacités du Maroc à organiser les grandes manifestations sportives mondiales, SM le Roi a annoncé, le 14 mars 2023, la candidature du Maroc, avec l'Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030 de football, à l'occasion de la remise du Prix de l'Excellence 2022 de la Confédération Africaine de Football décerné au Souverain.

Cette candidature commune, sans précédent dans l'histoire du football, qui sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, constituera une belle vitrine pour le Royaume et pour les initiatives et les chantiers de développement lancés à travers le territoire national.

L'organisation conjointe de cette édition spéciale du tournoi planétaire a été jugée à sa juste valeur en tant que message de paix et d'inclusion.

"Deux continents - l'Afrique et l'Europe - unis non seulement dans une célébration du football, mais aussi en assurant une cohésion sociale et culturelle unique. Quel beau message de paix, de tolérance et d'inclusion !", avait dit le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, à propos de la candidature des trois pays liés par l'histoire et la géographie.

L'édition 2030 de la Coupe du Monde viendra, de l'avis des experts, donner une forte impulsion à la dynamique de croissance que le Maroc connait, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI. Une dynamique qui ne cesse de susciter l'admiration car elle touche à toutes les dimensions de la vie du citoyen marocain.