Algérie: L'UGCAA prêt à contribuer aux efforts visant la stabilité des prix du café

Alger — L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a exprimé, dimanche dans un communiqué, sa pleine disponibilité à contribuer aux efforts du Gouvernement visant à stabiliser les prix du café sur le marché national, notamment en s'engageant à plafonner les marges bénéficiaires.

L'UGCAA s'est dite "satisfaite des conclusions ayant sanctionné la réunion interministérielle, présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, consacrée à la prise de mesures nécessaires face à la hausse des prix mondiaux du café et à ses répercussions sur le marché local", se félicitant des "décisions et mesures judicieuses qui ont été prises à même de contribuer à la baisse des prix et au renforcement du pouvoir d'achat des citoyens", lit-on dans le communiqué.

L'Union a également salué "la rapidité de la prise en charge des préoccupations des professionnels et de leur accompagnement", selon la même source.

Dans ce cadre, l'UGCAA a affiché "sa pleine disponibilité à accompagner le Gouvernement, le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et les opérateurs économiques dans l'application sur le terrain de ces décisions, via l'accompagnement des distributeurs, des grossistes, des détaillants et des propriétaires de cafés".

Cette démarche "se veut un couronnement des efforts des autorités publiques, visant à coordonner et unifier les efforts avec l'ensemble des partenaires pour maintenir la stabilité du marché local, garantir la baisse des prix du café dans les magasins et le rendre accessible aux consommateurs, permettant ainsi aux commerçants de bénéficier des résultats de ces incitations et décisions et de barrer la route aux courtiers, spéculateurs et intrus".

Aussi, l'Union a réitéré son "adhésion volontaire à toute démarche visant à réaliser la stabilité économique et le bien-être des citoyens, outre la facilitation des tâches des commerçants, des artisans et des opérateurs économiques, d'autant que nous sommes aux portes d'échéances socio-politiques dont le succès exige les efforts de tout un chacun", conclut le communiqué.