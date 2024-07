Les activités non sportives sont suspendues dans les stades des Martyrs et Tata Raphael à Kinshasa. Cette décision est prise ce dimanche 28 juillet par les autorités après le drame survenu la veille au stade des Martyrs lors d'un concert.

A l'issue de la réunion de crise convoquée par le vice-Premier ministre de l'intérieur, Jacquemain Shabani, au lendemain de la bousculade qui s'est produite au cours du concert de l'artiste Mike Kalambayi, une série de mesures ont été prises.

Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, et la ministre des Affaires sociales et les organisateurs du concert, notamment, ont pris part à cette réunion de crise, présidée par Jacquemain Shabani.

« Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la règlementation sur ce type d'évènement soit renforcée. Ça c'est le travail du Gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade de Martyrs et le stade de Tata Raphael jusqu'à nouvel ordre », a fait savoir le ministre de l'Intérieur.

Jacquemain Shabani affirme que cette mesure vise à éviter que de tel drame ne se reproduise à l'avenir : « Nous avons pour première responsabilité de sécuriser nos populations donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que les organisations festives s'organisent aussi longtemps que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de notre population soit mise en danger ».

Ce drame a couté la vie à 9 personnes et fait plusieurs blessés, selon le ministre de la Santé. Pendant que les enquêtes se poursuivent pour établir les responsabilités, les différentes parties prenantes à la réunion de crise ont convenu de la prise en charge des victimes.

« Nous avons responsabilisé le gouverneur et la ministre des affaires sociales de s'occuper des victimes. On a enregistré malheureusement 9 morts et plusieurs blessés donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y ait une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement avec les organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés, nonobstant ce que les enquêtes vont révéler, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes. Nous, on doit se rassurer que tout cela va se faire aux normes établis », a renchérit le ministre de l'Intérieur.

Samedi 27 juillet, le chanteur de musique religieux, Mike Kalambayi livrait un concert au stade des Martyrs à Kinshasa. Ce lieu conçu avec une capacité d'accueil de 80 000 places assises n'a pas su contenir la foule venue assister au show, affirment des témoins.

Certaines personnes, avec leurs billets, ont dû rebrousser chemin faute de place, ajoutent d'autres témoins. Une bousculade et des suffocations vont alors s'y produire causant la mort d'au moins 9 personnes. Une dizaine d'autres sont blessées et hospitalisées.