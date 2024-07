Afrique: Ouverture des JO de Paris 2024 - Plusieurs chefs d'Etat africains ont assisté à la cérémonie

Une dizaine de chefs d'Etat et de gouvernement africains a fait le déplacement pour assister à la cérémonie emblématique de l'ouverture des Jeux olympiques (JO) dans la capitale française, le 26 juillet dernier. C'est le cas du Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, du Rwandais Paul Kagame, du Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, du Togolais Faure Gnassingbé, du Centrafricain Faustin-Archange Touadéra, du Malgache Andry Rajoelina, du Comorien Azali Assoumani, du Gabonais Brice Oligui Nguema.

En amont de la cérémonie d'ouverture, plusieurs chefs d'Etat africains ont participé au sommet « Sport pour le développement durable », organisé au Carrousel du Louvre. Une rencontre qui a mis en lumière le rôle du sport dans la promotion des objectifs de développement durable. Il a été clôturé par le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui présidera les JO de la jeunesse en 2026, à Dakar. En plus du sommet, un dîner de gala a réuni ces chefs d'Etat africains au Louvre, en plus de rencontres bilatérales.

À l'Élysée, le président français, Emmanuel Macron, a reçu quelque 85 chefs d'Etat et de gouvernement étrangers dont une dizaine d'africains. Il s'en est remis à l' « universalisme des jeux », une occasion pour la France de délivrer un message de paix et de tolérance alors que 10 500 athlètes du monde entier participent au plus grand événement international. Emmanuel Macron a formulé la fierté et l'enthousiasme des Français de pouvoir désormais vivre ces Jeux tant attendus, avec l'ambition de faire rayonner toute la France, son patrimoine naturel et culturel, son art de vivre et ses sportifs de haut niveau, devant plus de quatre milliards de téléspectateurs, dont plus d'un milliard pour la seule cérémonie d'ouverture.

Echanges entre Emmanuel Macron et quelques dirigeants africains

En marge de ces événements, des rencontres informelles ont eu lieu entre le président français et certains dirigeants africains, notamment le Camerounais et doyen Paul Biya, le Comorien Azali Assoumani et le Malgache Andry Rajoelina.

Dans leur échange, Emmanuel Macron et Paul Biya ont fait le suivi des engagements pris après la visite d'Etat du Français au Cameroun, le 26 juillet 2022, précisément des avancées dans les domaines culturel, économique et agricole qui ont permis d'approfondir leur partenariat. Ils ont en particulier salué le travail de la Commission mixte mémorielle sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Emmanuel Macron a redit la nécessité pour les chercheurs d'avoir accès, le plus largement et librement possible, aux archives pour leur permettre de remettre leur rapport dans les meilleurs délais.

A son homologue comorien, Emmanuel Macron a adressé ses condoléances suite au décès de sept membres d'une même famille comorienne dans l'incendie survenu à Nice, le 18 juillet, et l'a assuré de la détermination de l'État français à poursuivre son enquête sur les circonstances de ce drame. Les deux dirigeants sont ensuite convenus de renforcer la coopération entre les deux pays, en mettant en oeuvre la feuille de route agréée en janvier 2023 en matière de développement solidaire et dans les domaines prioritaires que sont la santé, l'éducation et la formation professionnelle, ainsi que la lutte contre l'immigration clandestine.

Dans un entretien avec le président malgache, Emmanuel Macron s'est réjoui de la densité du partenariat franco-malgache, fort des liens humains entre les deux diasporas, des relations économiques et commerciales, des coopérations en matière de développement ainsi que des échanges culturels et scolaires entre Madagascar et la France. Les deux chefs d'Etat ont également évoqué les coopérations bilatérales à mettre en oeuvre, tant pour la création d'un centre pour l'action de l'Etat en mer et pour développer des infrastructures de transport innovantes ainsi que des projets énergétiques ou bancaires. Ils sont revenus sur la crise que traverse actuellement le Grand Sud malgache, en proie à la famine et les solutions qui permettront de renforcer la sécurité alimentaire de la région.

Une « fan zone » dédiée à l'Afrique à l'Île de Saint-Denis

A quelques pas du stade de France à Paris, une « fan zone » dédiée à l'Afrique a été installée en marge des JO. Baptisé « Africa Station », le projet a été initié par la ville d'Île Saint-Denis et l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique, en partenariat avec la Maison de l'Afrique. Des épreuves sportives olympiques y sont retransmises, ainsi que des animations culturelles africaines aux couleurs des pays du continent pour divertir les visiteurs et les habitants. Les athlètes africains sacrés viendront à la "station Africa" pour présenter leurs médailles et rencontrer leurs fans.