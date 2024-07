Congo-Kinshasa: Bousculade au concert de Mike Kalambay - Le gouverneur Daniel Bumba visite les blessés hospitalisés

Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a rendu visite, samedi 27 juillet dans la soirée, aux personnes blessées après la bousculade au concert du chanteur Mike Kalambayi au Stade des Martyrs.

Il s'agit des blessés admis au Centre de santé Vijana dans la commune de Lingwala et au Centre hospitalier de Ngiri-Ngiri. Certains souffrent des blessures, d'autres encore d'étouffements à la suite de la bousculade survenu alors que le concert se tenait dans un stade rempli comme un oeuf.

L'autorité urbaine a visité ces blessés pour se rassurer que la prise en charge des personnes hospitalisées se déroule dans le strict respect de ses instructions, note une dépêche du service de communication de l'hôtel de ville de Kinshasa.

Au Centre Vijana, le médecin directeur de cet hôpital a présenté au gouverneur de la ville le bilan provisoire qui fait état de 7 morts, dont 3 personnes déjà identifiées par leurs familles. Le gouverneur a remis de l'argent aux responsables des structures sanitaires qui prennent en charge les victimes afin de couvrir les frais médicaux.

« Il est arrivé, il a vu les malades, il les a réconfortés et il nous a apporté aussi l'aide financière pour que nous puissions acheter les médicaments et les aliments pour tous ces malades, et voir dans quelle mesure on peut faire certains bilans. Il a aussi donné une enveloppe pour qu'on puisse formoliser les 3 corps qui sont déjà identifiés », a indiqué le médecin directeur de Vijana.

Le centre hospitalier de Ngiri-Ngiri a, quant à lui, accueilli 7 victimes, parmi lesquels 2 morts et 5 blessés. « Nous avons reçu aux environs de 16h et d'autres de 18h. Nous avons reçu 7 cas parmi lesquels 2 sont à la morgue et 5 cas de blessés, 1 cas a été transféré », a fait savoir le médecin directeur du centre d'Etat de Ngiri-Ngiri.

Face à cette tragédie, le gouverneur Daniel Bumba a exprimé sa compassion : « Je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées ». Il a rassuré que la commission de crise mise sur pied est en train de travailler, pour définir les circonstances et établir les responsabilités.

« C'est une crise que nous gérons depuis la journée[samedi], les équipes étaient sur terrain pour essayer de gérer les catastrophes qui s'annonçaient déjà. Et ma tournée c'était pour suivre les instructions que nous avions données aux équipes sur la prise en charge, et pour me rassurer que les victimes bénéficient de cette prise en charge. Nous pensons qu'il n'est pas juste que nous perdions nos jeunes gens, nos mamans et nos frères parce qu'ils sont venus dans une activité culturelle. J'ai mis une commission de crise en place, pour en savoir plus sur les causes, pour que cela ne se répète plus dans l'avenir. (...) les dispositions seront prises pour établir les responsabilités », a déclaré le gouverneur de la ville.

Une fête qui tourne en tragédie

Samedi 27 juillet, le chanteur de musique religieux, Mike Kalambayi livrait un concert au stade des Martyrs à Kinshasa. Une forte publicité a été faite autour de cet évènement musical. Le stade est pris d'assaut par des mélomanes et des chrétiens. Le droit d'entrée s'élevait à 2500 franc congolais(1USD).

Ce lieu conçu avec une capacité d'accueil de 80 000 places assises n'a pas su contenir la foule venue assister au show, affirment des témoins. Certaines personnes, avec leurs billets, ont dû rebrousser chemin faute de place, ajoutent d'autres témoins. Une bousculade et des suffocations vont alors s'y produire causant la mort d'au moins 9 personnes. Une dizaine d'autres sont blessées et hospitalisées.

Un drame de trop

En octobre 2023, 11 autres personnes, dont deux policiers, étaient mortes dans le même stade lors de la bousculade survenue au concert du musicien congolais Fally Ipupa. Ce bilan officiel avait été donné par Daniel Aselo alors ministre de l'Intérieur.

« Ce qui s'est passé est la conséquence du comportement de l'organisateur. La police, le stade et l'organisateur s'étaient entendus sur un certain pourcentage au sujet du nombre de personnes qui devraient accéder au stade. L'organisateur est allé au-delà de 100%. Les gens étaient étouffés », avait déclaré Daniel Aselo Okito.

Cette fois encore la responsabilité de l'organisateur semble être engagée pour le concert de Mike Kalambay. Le ministre de la Santé, docteur Roger Kamba a souligné, ce samedi 27 juillet, des failles dans l'organisation de l'événement :

« Toutes les grandes manifestations doivent être organisées correctement. Les organisateurs doivent contacter les autorités pour dire ce qu'ils veulent faire et obtenir un accompagnement en termes d'organisation. La sécurité sanitaire est cruciale. Manifestement, cela n'a pas été respecté. Le constat est amer, avec neuf morts et plusieurs blessés, dont certains nécessitent des soins urgents », a-t-il déploré.