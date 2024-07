Congo-Kinshasa: Des Jeunes de Beni sensibilisés sur la désinformation et les discours de haine

Une cinquantaine de jeunes de la commune de Mulekera, à Beni, dans le Nord-Kivu, ont clôturé ce samedi 27 juillet, une série de sessions de sensibilisation à la lutte contre la désinformation, les rumeurs et les discours de haine. Cette initiative, mise en oeuvre par les jeunes peintres et dessinateurs volontaires pour la paix, s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation déployée par le bureau de l'information publique et communication stratégique de la MONUSCO à Beni.

L'objectif de cette activité était de conscientiser les jeunes, particulièrement impliqués dans le phénomène de la désinformation, sur les dangers qu'elle représente. Rostand Kasayi, dessinateur et peintre, a souligné l'importance de cette sensibilisation : « Nous, les artistes peintres et dessinateurs, avons comme but de parler à travers nos tableaux et nos images. Ce que nous faisons, c'est juste essayer de montrer aux gens les dangers que la population court si elle n'a pas la bonne information. »

Kasayi a également épinglé le problème des fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux : « Vous savez, les gens de l'extérieur n'ont pas la même idée sur ce qui se passe ici. Il y a des gens qui sont là juste pour effrayer les gens avec des informations qui sont vraiment fausses et des montages sur Adobe Photoshop, et puis ça c'est fréquent. Et vu qu'ici chez nous, tout le monde a un accès facile au net, il va publier cela directement sur le net et ça va prendre de l'ampleur et ça va effrayer les autres. »

En conclusion, Kasayi a lancé un appel à la vigilance et à la vérification des sources avant de diffuser des informations : « J'interpelle la population à chaque fois : juste avant de dire qu'une information est vraie, il faut d'abord avoir la vraie source, voir celui qui a publié si c'est vraiment vérifié avant que je publie aussi dans mon compte». Cette campagne vise à sensibiliser les jeunes de Mulekera sur les dangers de la désinformation et à promouvoir une communication plus responsable et véridique au sein de la communauté.