Ile Maurice: Liposuccion - Les dangers sous le scalpel

Le cas de la magistrate Varsha Biefun, qui a perdu la vie dans des circonstances troubles - sa famille évoque une négligence médicale alléguée - relance le débat sur les risques associés aux chirurgies esthétiques, telles que la liposuccion ou l'abdominoplastie, auxquelles elle a eu recours.

La cause de son décès a été attribuée à une septicémie due à une perforation de l'intestin. Ce type de complication est-il courant ?

Selon le Dr Kheeldass Jugun, chirurgien plasticien et reconstructif, les complications graves, notamment en ce qui concerne la liposuccion, sont très rares. «Si vous faites une simple recherche sur Internet, vous verrez qu'il y a eu deux cas dans le pays au cours des dix dernières années (NdlR, en comptant le cas de Varsha Biefun, trois au total sur plus de dix ans).» Cependant, le médecin précise qu'il ne fera aucun commentaire sur l'affaire Biefun, n'ayant pas suffisamment de détails à ce sujet.

Comment alors éviter la multiplication de tels incidents ? Selon le Dr Kheeldass Jugun, il est essentiel de suivre une feuille de route précise. Il est primordial de bien choisir les patients. La chirurgie plastique vise à améliorer l'apparence et à corriger les «petits défauts». Ainsi, la liposuccion est destinée aux personnes ayant un poids raisonnable. «Les personnes en surpoids sont d'abord référées à un diététicien, par exemple. Une fois qu'elles ont perdu le poids excédentaire, on peut alors retirer l'excès de peau et les cellules graisseuses - trois à quatre litres en moyenne. La liposuccion ne peut pas être pratiquée sur une personne souffrant d'obésité.»

%

Le Dr Kheeldass Jugun souligne également que les interventions de liposuccion sont fréquentes. Il traite en moyenne cinq à six cas par mois. «En général, les patients viennent pour d'autres interventions et la liposuccion est réalisée en même temps pour corriger certaines imperfections. Quels sont les risques associés à la liposuccion ? Il peut s'agir de saignements, d'infections ou de nécroses cutanées, entre autres. Un suivi rigoureux est nécessaire, comme pour toute autre intervention chirurgicale.»

Concernant la liposuccion, l'intervention peut se faire sous anesthésie locale pour de petites zones et sous anesthésie générale pour les grandes surfaces. Celle-ci peut se faire en ambulatoire ou nécessiter une hospitalisation d'une à deux nuits selon l'étendue des surfaces traitées et la douleur. Un repos d'une à trois semaines est nécessaire avant de reprendre une vie quasi normale. Toutefois, pour ceux qui exercent un métier manuel, un congé plus prolongé peut être requis.

Quant au coût, il varie selon le patient et le cas spécifique. Certains patients confient avoir dépensé entre Rs 45 000 et Rs 50 000 pour une liposuccion, voire davantage, en fonction du médecin et de l'établissement de santé choisis.

Ce qu'il faut savoir

La chirurgie esthétique, bien qu'elle soit de plus en plus populaire, comporte des risques importants que les patients doivent bien comprendre avant de s'engager. Parmi les interventions les plus courantes, on retrouve la liposuccion, l'abdominoplastie, la rhinoplastie, et les augmentations mammaires. Voici quelques-uns des dangers associés à ces procédures :

Complications chirurgicales : Comme toute intervention chirurgicale, les opérations esthétiques comportent des risques de complications. Ceux-ci incluent des infections, des hémorragies et des réactions à l'anesthésie. Les cas de septicémie, comme dans l'exemple de Varsha Biefun, bien que rares, peuvent être fatals.

Résultats imprévus : Il est possible que les résultats ne soient pas conformes aux attentes du patient. Des asymétries, des cicatrices visibles, ou des résultats esthétiques insatisfaisants peuvent survenir.

Nécrose tissulaire : La nécrose, ou la mort des tissus, peut se produire si la circulation sanguine est compromise pendant l'intervention. Cela peut entraîner des dommages permanents et nécessiter des traitements supplémentaires. Risques psychologiques : Les patients peuvent subir des effets psychologiques négatifs si les résultats ne répondent pas à leurs attentes ou s'ils rencontrent des complications. Cela peut inclure la dépression, l'anxiété et une image corporelle altérée.

Récupération et douleur : La période de récupération après une chirurgie esthétique peut être longue et douloureuse. Les patients doivent souvent prendre des congés prolongés et suivre des instructions post-opératoires strictes pour éviter les complications.

Coût élevé : Les interventions esthétiques peuvent être coûteuses et ne sont généralement pas couvertes par l'assurance maladie. Les patients doivent être conscients des coûts supplémentaires liés aux soins post-opératoires et aux éventuelles révisions chirurgicales.

Avant de subir une intervention esthétique, il est crucial de bien se renseigner, de choisir un chirurgien qualifié et de peser soigneusement les bénéfices et les risques. Un suivi médical rigoureux et des attentes réalistes sont essentiels pour minimiser les risques et assurer un résultat satisfaisant.