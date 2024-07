Angola: FILDA 2024 - NCR Angola présente des solutions technologiques pour les entreprises

Luanda — Une solution de technologie de l'information (TI) pour les organisations liée à la modernisation des centres de traitement de données (datacenters) et à la reprise après sinistre est l'un des services présentés à la Foire internationale de Luanda (FILDA 2024), qui se termine ce dimanche, dans le cadre d'une initiative de la NCR Angola.

En outre, l'entreprise de distribution d'équipements électroniques expose également les énergies renouvelables, à partir d'un service de conseil spécialisé qui implique des visites techniques et la conception de solutions personnalisées adaptées aux besoins de consommation énergétique du client, selon la direction de cette entreprise.

Le segment du commerce de détail, avec une approche plus ciblée sur le marché de masse et la clientèle privée, à travers la communication de la boutique en ligne, dans tout le pays, fait également partie de l'exposition de la NCR Angola. Selon l'entreprise, ses priorités comprennent également des programmes sociaux liés à la santé, à l'éducation, au logement, à la protection de la vie animale et au développement rural.

L'avant-dernière journée de la FILDA a été consacrée au Gala des Lions d'Or, qui vise à récompenser les exposants les plus remarquables de l'événement, ainsi que la famille, avec la présence de plusieurs visiteurs au salon.

La FILDA, qui compte dans cette édition plus de 1.700 exposants, contre 1.350 lors de l'édition précédente, est la plus grande vitrine de la promotion nationale, de la réalisation des affaires et de la promotion de l'emploi.

L'événement rassemble 19 pays, avec un accent sur l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, les États-Unis, la Corée du Sud, la Turquie et le Canada. La 39ème édition du FILDA se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés. Sa réalisation la dans la ZEE - Zone Économique Spéciale, Luanda - Bengo est une invitation directe ou indirecte à investir en Angola.