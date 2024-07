Angola: FILDA 2024 - L'INAPEM envisage de repenser le site Internet du service « Made in Angola »

Luanda — L'Institut National d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM) va repenser le site Web du service "Made in Angola", pour donner plus de visibilité aux entreprises participantes.

La reformulation vise également à permettre une meilleure interaction entre les différentes entreprises, selon son président du Conseil d'administration, João Nkosi, qui s'exprimait samedi devant la presse lors de la 39ème édition de la FILDA.

Il a indiqué qu'à l'heure actuelle, il y avait plus de 380 entreprises participantes, plus de 1.500 produits portant le label Made in Angola et 44.000 entreprises déjà certifiées, y compris des micro, petites et moyennes entreprises.

Concernant la présence de l'INAPEM au salon, il a indiqué que la représentation de l'institut a eu l'occasion d'interagir quotidiennement avec plus de 50 entreprises qui ont visité le stand, afin de connaître quels sont les mécanismes pour accéder aux services de cette institution.

Outre l'accès au Made in Angola, a-t-il ajouté, l'un des services les plus demandés est la délivrance de certificats pour les micro et petites entreprises. La plus grande exposition de la production nationale se tient sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique ». HM/VC/SB