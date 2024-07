Angola: Le dernier jour de la FILDA 2024 dédié à la BAI

Luanda — La dernière journée de la 39ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), qui se termine ce dimanche en fin d'après-midi, est dédiée à la Banque Angolaise d'Investissement (BAI), à la famille et au pays hôte, l'Angola, à un moment où les lauréats des 24 catégories des « Lions d'Or » sont déjà connus.

Pour cette journée, on s'attend à un afflux important de visiteurs au plus grand centre commercial du pays, car c'est un jour où les familles angolaises sont plus disponibles pour les activités de loisirs. Le ticket d'accès à la FILDA vaut 4 000 mille kwanzas, pour les personnes de plus de 12 ans, tandis que les mineurs ont un accès gratuit.

L'utilisation du terrain de jeu coûte 6 000 kwanzas pour 30 minutes et 10 000 kwanzas pour une heure. La journée est également réservée au grand tirage au sort FILDA 2024, qui se terminera à 17h. Quant au gala de distinction, organisé samedi soir, la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol a remporté le grand prix « Lion d'or » de la 39e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA 2024).

La FILDA, qui compte dans cette édition plus de 1.700 exposants, contre 1.350 lors de l'édition précédente, est la plus grande vitrine de la promotion nationale, de la réalisation des affaires et de la promotion de l'emploi. Cette édition présente 19 pays, avec un accent sur l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, les États-Unis, la Corée du Sud, la Turquie et le Canada.

La 39ème édition du FILDA se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés. Sa réalisation dans la ZEE - Zone Économique Spéciale, Luanda - Bengo est une invitation directe ou indirecte à investir en Angola.