Angola: FILDA 2024 - La Sonangol remporte le grand prix 'Lion d'Or'

Luanda — La compagnie pétrolière nationale angolaise « Sonangol » a remporté le grand prix "Lion d'Or" à la 39ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), qui se termine ce dimanche, dans la Zone Économique Spéciale (ZEE).

La remise de ce prix, qui vise à distinguer l'exposant qui s'est le plus distingué au cours de la foire, a eu lieu lors d'un gala tenu samedi soir (27), dans l'un des hôtels de Luanda. Ce prix fait partie d'un univers de 24 catégories.

L'événement, qui rassemble plus de 1.700 exposants, nationaux et étrangers, a également distingué le Port de Luanda, qui a remporté la catégorie « Entité et Entreprises Publiques », tandis que l'Entreprise Nationale de Billetterie (ENBI) a obtenu le prix «Meilleure participation aux services d'utilité publique ».

La catégorie « Commerce et service » a été attribuée à Planad et « Meilleure participation dans l'industrie graphique, emballage et papier » à FS Global. Sur la même voie, l'entreprise Quinta Crescente a remporté le prix « Alimentation et boissons », Casais Angola s'est tapé le prix « Construction civile et travaux publics », Ensa Seguros a été lauréat du prix du secteur des assurances, tandis que la catégorie presse a été attribuée à la TPA et « Made in Angola » à l'ICC Angola.

%

Pour la catégorie « Agriculture et pêche », le prix a été attribué au Gouvernorat provincial de Namibe, « Cosmétique et santé » à Probeauty, « Énergie et eau » à Anglobal et « Transport et logistique » à la TAAG. La catégorie « Meilleure participation industrielle » a été attribuée à Rosibien, Play4All a pris le prix «Meilleure participation à l'économie numérique», Multitel a obtenu le prix « Produits innovants » et Standard Bank a remporté le prix « Activation de marque ».

De plus, la catégorie « Services financiers » a été attribuée au Fonds de garantie de crédit, « Véhicules légers et motocyclettes » au groupe Cosal, Chevron a remporté la catégorie « Pétrole et gaz », Banco Yetu s'est tapé le prix de la catégorie « Services bancaires et financiers » et Unitel a remporté le prix « Télécommunications et technologies de l'information ».

En revanche, le Portugal a remporté la catégorie « Meilleure participation internationale ». En plus des gagnants, l'organisation a également décerné 10 mentions honorables. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, a considéré la FILDA comme plus qu'un centre d'exposition ou d'affaires, mais plutôt un construction du pays pour les générations futures. "Nous suivons le chemin de l'autosuffisance alimentaire, qui constitue un défi pour tous", a-t-il rappelé.

Il a salué la présence à la foire de petits producteurs agricoles et de vendeuses du marché Trinta, à Luanda, soulignant que le commerce rapproche les peuples et les nations, pour créer des bases de compréhension et de recherche de solutions.

À son tour, le PDG du groupe Arena Eventos, Bruno Albernaz, a révélé que le nombre de participants à ce salon a considérablement augmenté, dressant un bilan positif de l'événement. Outre le gala du Lion d'Or, l'avant-dernière journée de la FILDA a été consacrée à la famille, avec plusieurs visiteurs présents au salon.

La FILDA, qui comptait 1 350 exposants lors de l'édition précédente, est la plus grande vitrine nationale pour la promotion, la réalisation des affaires et la création d'emplois. En fait, le caractère international de l'événement a également un impact sur la promotion de la diversification économique.

Dans cette édition, 19 pays participent, avec un accent sur l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, les États-Unis, la Corée du Sud, la Turquie et le Canada. La 39ème édition du FILDA se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés. Sa réalisation dans la ZEE - Zone Économique Spéciale, Luanda - Bengo est une invitation directe ou indirecte à investir en Angola.