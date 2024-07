Maroc: Le chanteur Hatim Idar en concert à Oujda

Oujda — Le théâtre Mohammed VI d'Oujda a accueilli samedi soir un concert du chanteur Hatim Idar organisé dans le cadre des festivités marquant la Fête du Trône.

Lors de cette soirée artistique, organisée par l'Association de gestion des affaires culturelles d'Oujda-Anjad, en partenariat avec la préfecture d'Oujda-Anjad et la direction régionale de la culture de l'Oriental, l'artiste Hatim Idar a livré un spectacle artistique diversifié, allant du tarab marocain et oriental, à la chanson populaire et au chaâbi, en passant par la chanson rai mêlée aux rythmes de "reggada". Le chanteur marocain, qui a interprété ses derniers tubes, a su enflammer le public d'Oujda venu en nombre au Théâtre Mohammed VI pour assister à ce concert.

Dans une déclaration à la MAP, le chanteur Idar a exprimé sa joie de rencontrer ses fans à Oujda et à l'Oriental, qu'il a qualifiés de fins amateurs de musique, de divertissement et de joie, d'autant plus que ce concert s'inscrit dans le cadre des festivités de la glorieuse Fête du Trône. Idar a salué les efforts déployés par les organisateurs et les autorités concernées pour la réussite de ce concert, exprimant son désir de retrouver le public oujdi prochainement.

Ce spectacle a été marqué par la présence du wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad Jamai, du président du Conseil régional, Mohamed Bouarourou et de responsables et élus.