Ile Maurice: «Mauritius» prononcé par les étrangers - Lalang fer rozet

Des îles grecques splendides comme Mykonos et Santorin aux paradis tropicaux tels que Maurice, les choix pour les prochaines vacances sont nombreux. Cependant, il est bien connu que le noms de certaines îles sont plus difficiles à prononcer pour les non-natifs.

Pour les aider, Betway a analysé les données de recherches Google pour plus de 150 destinations insulaires populaires à travers le monde, afin de révéler lesquelles sont les plus mal prononcées et comment les dire correctement. Et «Mauritius» arrive en 6e position....

128 400 recherches annuelles

Curaçao - Couronnée île dont le nom et le plus mal prononcé au monde, avec une impressionnante recherche de 417 240 fois par an pour sa prononciation correcte. Maldives - Destination populaire pour les lunes de miel, elles arrivent en deuxième position avec un total de 396 000 recherches annuelles. Maurice - Avec 128 400 recherches annuelles pour sa prononciation correcte, Maurice se classe ainsi comme la sixième île dont le nom est le plus mal prononcé.