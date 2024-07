Sénégal: Une coopérative de fournisseurs d'intrants et d'équipements agricoles voit le jour à Dakar

Dakar — L'UC-FIATE, une coopérative sénégalaise de fournisseurs d'équipements et d'intrants agricoles, a été créée lors d'une assemblée générale de ses membres, samedi 27 juillet, à l'Institut de technologie alimentaire de Dakar, a appris l'APS de son président, Babou Khady Dieng.

La coopération veut réunir en son sein "l'ensemble des opérateurs économiques, des fournisseurs de semences, d'engrais et d'équipements agricoles, les transformateurs du secteur agricole et pastoral", a dit M. Dieng.

L'UC-FIATE déclare aussi vouloir "aider les producteurs et les éleveurs à être plus compétitifs" et servir d"'interface entre eux et l'État".

"Il s'agit d'aider l'État à travailler avec les producteurs pour faciliter l'obtention des intrants, dont les semences de qualité, aux ayants droit", a ajouté Babou Khady Dieng.

La coopérative veut en même temps "promouvoir l'emploi des jeunes" dans l'agriculture et l'élevage, et doter les professionnels de la transformation des produits agricoles "de chambres froides et de magasins de stockage".

Son président assure que la nouvelle organisation va "faciliter aux agriculteurs l'obtention de financements en vue de l'augmentation de leurs capacités de production".

Le conseil d'administration de l'UC-FIATE sera mis en place "dans les meilleurs délais", afin de "valider le plan d'action" élaboré par ses membres et travailler à l'atteinte des "objectifs identifiés au cours de l'assemblée générale".

Selon M. Dieng, ses leaders vont rencontrer le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, dans le but de discuter avec lui des missions de la coopérative.