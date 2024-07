Maroc: B7ar Bla Plastic - Campagne de sensibilisation des enfants à la protection de l'environnement marin à la plage El Haouzia

Azemmour — Une campagne de sensibilisation des enfants des colonies de vacances à l'importance de la protection de l'environnement marin, a été organisée dimanche à la plage El Haouzia d'Azemmour, dans le cadre de l'opération "B7ar Bla Plastic" (Mer sans plastique) initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement.

Cette initiative, organisée en partenariat avec le conseil communal d'El Haouzia et la Fondation Banque Populaire, vise à sensibiliser les enfants aux dangers de la pollution plastique et à l'importance de préserver la biodiversité marine.

Des enfants issus du Centre d'estivage El Haouzia ont ainsi bénéficié, sous l'encadrement des associations partenaires de cette opération, d'ateliers pratiques dans le domaine de la plongée sous-marine et de la pêche sous-marine, ainsi que d'ateliers de dessin inspirés de la vie marine. Ils ont également suivi des cours théoriques sur l'environnement marin et le recyclage des déchets plastiques.

Dans une déclaration à la MAP, Ismaïl Benomar, président de l'association Les amis de la mer pour la pêche sous-marine et la protection de l'environnement, a souligné que l'association contribue à l'encadrement des enfants et à les encourager à s'intéresser à l'environnement et à le protéger.

Il a ajouté que l'association supervise plusieurs ateliers destinés aux enfants, notamment des ateliers d'initiation à la plongée libre et à la pêche sous-marine, ainsi qu'un nouvel atelier de plongée virtuelle permettant aux enfants de vivre une expérience immersive dans le monde sous-marin et de découvrir les effets dévastateurs de la pollution sur l'environnement. Un atelier de dessin et d'identification des organismes marins vivant dans les profondeurs est également prévu.

%

De son côté, le chef de l'Organisation Scoutisme Mohammedia Marocaine-Section de Laâyoune, Essalek Farah, a indiqué que 40 enfants relevant de cette organisation ont bénéficié de plusieurs ateliers éducatifs et de sensibilisation, ainsi que d'une campagne de sensibilisation à l'hygiène pour inculquer les valeurs de respect de l'environnement à ces enfants, afin de préserver l'écosystème marin.