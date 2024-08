Gabon: La première édition de la 'Coupe de la Libération' dans le Haut-Ogooué

La première édition de la "Coupe de la Libération" aura lieu dans la province du Haut-Ogooué. Cette compétition du sport roi qu'est le football va se dérouler sous le haut patronage du Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema et sous la coordination de son Conseiller spécial, Rodrigue Bokoko du 3 au 24 août 2024. A travers cette compétition, le Haut-Ogooué va célébrer la cohésion, l'unité et l'amour à travers ce tournoi historique qui rassemble les filles et fils du pays.

Les onze départements de la province du Haut-Ogooué vont vibrer au rythme de la première édition de la "Coupe de la Libération". Compétition de football organisée sous le haut patronage du Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la transition, Président de la République, Chef de l'Etat et sous la coordination de son Conseiller spécial, Rodrigue Bokoko.

Cette première édition de la Coupe de la Libération sera lancée le 3 août 2024.

Seize (16) équipes prendront part à ce rendez-vous de la fête du football. Il y aura 32 rencontres pour cette fête du ballon rond. Le Haut-Ogooué va célébrer la cohésion, l'unité et l'amour à travers ce tournoi historique qui rassemble les filles et fils du pays.

Franceville, Bongoville, Ngouoni et Mounana accueilleront les matches de groupe. Moanda, Akieni, Okondja et Leconi vont abriter les phases finales. La grande finale aura lieu au stade Rénovation de Franceville. Le vainqueur va empocher la somme de 5.000.000fcfa.

%

Les onze départements de la province du Haut-Ogooué se donnent rendez-vous du 3 au 24 août. Il s'agit :

Djoué (Onga)

Djouori-Agnili (Bongoville)

Lékoni-Lékori (Akiéni)

Lékoko (Bakoumba)

Lemboumbi-Leyou (Moanda)

Mpassa (Franceville)

Plateaux (Lékoni)

Sébé-Brikolo (Okondja)

Ogooué-Létili (Boumango)

Lékabi-Léwolo (Ngouoni)

Bayi-Brikolo (Aboumi).

Outre la compétition elle-même, plusieurs prix seront décernés et des équipements sportifs, trousses médicales et titres de transports seront distribués aux 16 équipes participantes. La détection des jeunes talents footballistiques sera également organisée.

La première édition de la "Coupe de la Libération" va vibrer aux sons, chants et danses de la culture altogovéenne. C'est aussi et surtout la cohésion, l'unité et l'amour à travers ce tournoi historique qui va se célébrer.