Ile Maurice: Cyclisme - Alexandre Mayer heurté par un camion à Midlands

Une fois encore, un cycliste a été victime d'un accident de la route ! Alexandre Mayer a, en effet, été heurté par un camion alors qu'il s'entraînait samedi matin à Midlands.

«Alex était en train de rouler avec William Piat et Lucie (Lagesse) et ils descendaient tranquillement vers Midlands Dam et il y a un camion qui a dépassé un autre véhicule en face de lui et qui a tourné sans s'arrêter. Il a heurté Alex de plein fouet. Alex a reçu un mauvais coup au genou et au coude gauches. Il a passé une radiographie et une IRM et heureusement, il ne souffre d'aucune fracture», nous a expliqué Michel, le père du cycliste. Quant au vélo, il a été complètement écrasé lors de la collision.

«J'ai pas mal de malchance en ce moment. Mon genou va mieux mais j'ai le corps encore endolori. Le personnel soignant de la clinique était excellent. Je remercie William (Piat) et Lucie (Lagesse) qui étaient sur place ainsi que mon papa qui est venu me récupérer. Merci également à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. C'est très touchant», a confié Alexandre hier. Le champion de Maurice de VTT marathon devra observer un temps de repos avant de remonter sur un vélo.

Un appel est de nouveau lancé aux conducteurs pour qu'il fasse preuve de plus de vigilance sur la route et surtout de ne pas mettre en danger la vie des cyclistes qui sont extrêmement vulnérables.