Ile Maurice: Le combat de Shamira, Pamela et Rhema

La maladie peut tout bouleverser, changer le cours d'une vie. Au quotidien, Rhema, Pamela et Shamira doivent subir la douleur et le mal-être. Elles gardent la foi et ne baissent pas les bras, mais il y a aussi l'aspect financier à ne pas négliger.

Chaque traitement a un coût, ce pourquoi elles sollicitent l'aide des Mauriciens. Soyons généreux, aidons la vie. Texte :

Shamira se bat contre un cancer du sein

L'histoire de Shamira est celle d'une femme, d'une épouse et d'une mère qui a vu sa santé se dégrader après des mois et des mois d'errance médicale. Petit à petit, elle a subi la maladie, impuissante. Elle savait qu'il n'y avait rien de normal dans son état de santé, elle savait qu'elle était malade, mais ce n'est que presqu'un an après, que les médecins ont décelé sa maladie, lorsque celle-ci avait gagné du terrain. Son sein droit était complètement déformé. Après des tests et une biopsie, le diagnostic du cancer est tombé et Shamira a tout de suite subi une intervention, soit au mois de février.

Aujourd'hui, Shamira regarde ce corps changé et essaye tant bien que mal d'avoir le courage d'avancer. Elle continue ses séances de chimiothérapie. Elle en a fait quatre et il lui en reste deux, avant d'effectuer la radiothérapie. Il lui faut réunir la somme de Rs 160,000 pour payer ses traitements.

Pour soutenir Shamira, vous pouvez faire un don sur le numéro de compte (MCB) suivant : 000449513947.

L'immunothérapie continue pour Pamela

Atteinte d'un carcinome rénal métastatique, un cancer de stade 4, Pamela continue ses traitements, espérant pouvoir se faire opérer prochainement. Après un énième retour en Inde pour suivre l'évolution de la maladie et se faire traiter au mois de juin dernier, elle doit désormais faire ses séances d'immunothérapie à Maurice. Il lui reste 5 doses à faire, chaque dose ayant un coût.

Heureusement, l'état de santé de Pamela montre des signes d'améliorations, même si les douleurs lui mènent la vie dure. Elle a déjà effectué 23 doses d'immunothérapie, ce qui a permis de faire régresser le cancer, mais la route est encore longue. En octobre, elle devra retourner en Inde pour d'autres tests. En attendant, Pamela doit toujours réunir la somme de Rs 453,920.

Pour soutenir Pamela, vous pouvez faire un don sur le numéro de compte (MCB) suivant : 000449513904.

Rhema a besoin de financer ses traitements

C'est l'année dernière que Rhema est tombée malade, éprouvant des douleurs au niveau de la vessie. Après une batterie de tests, on lui a décelé une masse vésicale antérolatérale droite. Pour venir à bout de cette tumeur, elle a donc subi une intervention, suivie de plusieurs séances de chimiothérapie. Depuis décembre, la chimio a été complétée, mais d'autres traitements continuent. Âgée de 60 ans, Rhema vient récemment de subir une autre intervention.

A ce jour, Rhema va beaucoup mieux, mais doit faire un suivi régulier. Pour régler la facture de tous ses traitements, elle doit réunir la somme de Rs 532,611.

Pour soutenir Rhema, vous pouvez faire un don sur le numéro de compte (MCB) suivant : 000447982141.