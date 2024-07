Ile Maurice: VTT - Une chute au premier tour force Aurélie Halbwachs-Lincoln à l'abandon

Le rêve a malheureusement tourné court, hier dimanche 28 juillet, pour Aurélie Halbwachs-Lincoln. Alignée dans la course de vélo tout terrain cross-country dames, la Mauricienne n'aura pu compléter qu'un tour de circuit. La faute à une chute.

Il faut dire que le VTT XCO est une discipline très particulière. Avec des circuits de plus en plus techniques, la moindre erreur se paie cash. La porte-drapeau de la délégation mauricienne a été blessée à la main (luxation aux doigts) et souffre d'une fêlure à une côte selon ce que nous avons appris. Heureusement, cela n'a pas été plus grave.

«J'ai arrêté parce que je suis tombée sur le premier pierrier mais bêtement. Je me suis fait mal à la main. Rien de grave, mais j'ai fini mon tour doucement parce que je ne pouvais pas bien prendre appui sur mon guidon pour le contrôler», a confié Aurélie. «Je suis chagrine. J'aurais voulu rouler plus longtemps et profiter de ce moment un peu plus mais ce n'est pas grave. C'était, en tout cas, une très belle expérience et un beau chemin pour y arriver», a-t-elle ajouté.

Pour rappel, la course s'est déroulée sur la colline d'Élancourt, point culminant de la région Île-de-France avec ses 231 mètres d'altitude. Sept tours d'un circuit long de 4,4 kilomètres étaient à parcourir. La course a été outrageusement dominée par la Française Pauline Ferrand-Prévot. La Rémoise a mis fin à une série d'échecs aux JO - 26e à Londres abandon à Rio et 10e à Tokyo.

En tête depuis le premier tour, la double championne du monde de la discipline a échappé aux pièges du parcours francilien pour l'emporter en 1 h 26 minutes et 2 secondes. Sa compatriote, Loana Lecompte, par contre, a connu un tout autre sort. Alors qu'elle était à la lutte pour la deuxième place avec la Néerlandaise Puck Pieterse, elle a dû être évacuée après une chute. L'Américaine Haley Batten s'est offert la médaille d'argent après avoir battu la Suédoise Jenny Rissveds qui avait été sacrée en 2016 à Rio.

Classement de la course

Pauline Ferrand Prevot (FRA) 1:26:02 Haley Batten (USA) à 2:57 Jenny Rissveds (SWE) 3:02 Puck Pieterse (NED) 3:23 Evie Richards (GBR) 3:27 Laura Stigger (AUT) 4:13 Alessandra Keller (SUI) 4:41 Samara Maxwell (NZL) 4:41 Anne Terpstra (NED) 5:33 Blanka Vas (HUN) 5:40 Chiara Teocchi (ITA) 5:50 Savilia Blunk (USA) 5:50 Rebecca Henderson (AUS) 6:42 Martina Berta (ITA) 6:48 Caroline Bohe (DEN) 7:09 Nina Benz (GER) 7:41 Isabella Holmgren (CAN) 7:41 Mona Mitterwallner (AUT) 8:42 Janika Loiv (EST) 9:03 Candice Lill (RSA) 9:31

Abandons:

Loana Lecomte (FRA),

Aurelie Halbwachs (MRI)