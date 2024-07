Congo-Kinshasa: Julienne Lusenge encourage la poursuite de lutte pour le respect des droits des femmes

Lauréate du prix de droits de l'Homme de l'ONU en 2023, Julienne Lusenge a encouragé, samedi 27 juillet, les jeunes à poursuivre la lutte pour le respect des droits de ses semblables, en RDC.

Elle l'a dit lors d'une soirée organisée en son honneur pour célébrer son prix, à Kinshasa : « Les jeunes engagez-vous et on est là pour vous accompagner. Soutenons-nous et continuons ensemble pour protéger notre pays. Je dis aux jeunes le chemin parcouru n'est pas facile. Travailler pour les questions de droit de l'homme et droit des femmes n'est pas facile. Mais il faut tenir. Il faut avoir l'engagement et non le gain. J'ai travaillé sans rien toucher, j'ai mis ma famille à risque ».

Julienne Lusenge a également sa détermination de lutter pour la paix, pour la justice afin que ses semblables vivent dans un milieu sans violence et surtout jouir de leur pays. Les Nations Unies reconnaissent à cette activiste congolaise l'engagement et la fermeté dans son combat pour défendre les droits des femmes confrontées aux différents affres des conflits armés. Julienne Lusenge avait conduit, depuis près de deux semaines, la délégation de femmes congolaises à Luanda auprès du président angolais, Joao Lourenço.

Ces femmes sont allées solliciter l'appui de ce chef de l'Etat, en sa qualité de président de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs, (CIRGL), et facilitateur du processus de Luanda, pour la relance des négociations de paix dans l'Est de la RDC et le retrait sans délai des troupes rwandaises et ougandaises du sol congolais.