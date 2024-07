Congo-Kinshasa: Kongo-Central - Des enseignants conditionnent la rentrée scolaire 2024-2025 à la hausse de leurs salaires

Des enseignants du Kongo-Central, réunis au sein de la Synergie des syndicats des enseignants du Congo (SYECO), conditionnent la rentrée scolaire prochaine à l'augmentation de leurs salaires.

Ils ont décidé ainsi, à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue dimanche 28 juillet à Matadi pour analyser et évaluer l'année scolaire 2023-2024. Dans leur cahier de charge, ces professionnels de la craie ont également exigé du Gouvernement les paiements de leurs collègues nouvelles unités.

Ces enseignants ont déploré ce qu'ils ont qualifié de l'indifférence de l'Etat doublée des promesses non tenues d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. « Rendre disponible mensuellement un montant de 12 500 USD afin de retraiter 500 enseignants par mois pour un montant de 25 000 USD par enseignant comme indemnité de fin de carrière. Rendre disponible mensuellement un montant de 30 577 500 USD pour payer les enseignants UN et NP », a souligné leur porte-parole, Simon Nsilulu.

Il a par ailleurs plaidé pour la convocation des assises devant aboutir à la mise sur pied d'une politique salariale plus juste et plus équitable voire plus rationnelle. « La non-observance de ce cahier des charges, reprenant les aspirations des enseignants du Kongo-Central, mettra les enseignants de cette province dans une position de ne pas reprendre le travail à la date prévue », a conclu Simon Nsilulu.