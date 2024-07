Soudan: Des mandats d'arrêt émis contre 12 accusés du meurtre de Khamis Abakar

Port-Soudan — Le ministère public a annoncé dimanche l'émission de mandats d'arrêt contre 12 accusés dans le meurtre de Khamis Abkar, l'ancien gouverneur du Darfour de l'Ouest. Le chef de la Commission Nationale pour les Crimes de Guerre et les Violations des Forces rebelles de Soutien Rapide (FSR), M°Yasir Bukhari a déclaré que les mandats d'arrêt avaient été émis après que les accusés ont été identifiés dans le cadre de l'affaire pénale n° 5614.

Bukhari a confirmé lors du forum périodique du ministère de la Culture et de l'Information que le comité avait ouvert des rapports sur les incidents de Zalingei et Ermata liés au sabotage des infrastructures, à l'assassinat de citoyens et au pillage de leurs biens. Il a également ouvert des rapports sur les événements d'El Geneina qui ont conduit à la mort de 5000 citoyens et 8.000 blessés, en plus de l'ouverture d'une plainte pénale dans l'assaut de Wad al-Noura, qui a fait 227 morts et 150 blessés, et du village de Cheikh Al-Samani, 21 morts et 15 blessés.

Bukhari a confirmé qu'une affaire pénale avait été ouverte concernant l'attaque contre l'État d'Al-Jazira, liée aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et au pillage de fonds publics et privés. Il a également ouvert un procès contre un officier administratif qui a remis aux rebelles des véhicules et des machines appartenant à des actifs locaux dans l'Etat de Khartoum et un montant de 11 milliards de livres.