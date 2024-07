Soudan: La Radio &TV nationales et celle de l'Etat du Nord signent une note d'entente

Dongola, 28 Juil, (SUNA) L'Autorité Public de la Radio et de la Télévision nationales (APRT) et l'Autorité de Radio et de Télévision de l'État du Nord ont signé un protocole d'accord.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du représentant du gouverneur de l'État du Nord, le secrétaire général du gouvernement, M. Awad Al-Karim Rabie, le directeur général de l'Autorité Public de la Radio& TV , M. Ibrahim Al-Bazai, le directeur général de l'Autorité de la radio et de la télévision de l'État du Nord, M. Naji Farouk, et un certain nombre de professionnels des médias

Le secrétaire général du Conseil suprême de la culture et de l'information a signé au nom de l'Autorité de Radio & TV à l'Etat fédéré du Nord, tandis que le directeur général de l'APRT a signé au nom de l'APRT nationale.

Parmi les points les plus importants du mémorandum figurent l'amélioration des échanges programmatiques et l'octroi d'une espace de visibilité à l'État du Nord sur la Radio et télévision nationales, la confirmation que la Radio &TV du Nord sont prêtes à servir de réserve de diffusion pour la Radio &TV nationales en cas d'urgence , développer le partenariat entre les deux parties dans le domaine de la formation et du transfert d'expertise notamment dans les domaines techniques.

Le représentant du gouverneur du Nord, le secrétaire général du gouvernement, M. Awad Al-Karim Rabie, a félicité la signature et a salué le rôle majeur joué par l'APRT et d'autres agences médiatiques dans le soutien et l'assistance aux forces armées dans la bataille pour la dignité qu'ils mènent contre les rebelles, les agents et les mercenaires, ainsi que le rôle des médias dans les domaines politique, économique, social et culturel.