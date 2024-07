Sénégal: L'entrepreneur Sérigne MBOUP en tandem avec la coopération allemande GIZ tissent à nouveau du bon coton à DOMITEXKA pour 5 milliards de FCFA

Sauvée in extremis d'une vente aux enchères demandée par ses créanciers, l'usine textile SOTEXKA sort la tête des eaux troubles, grâce à l'ingéniosité et à l'entregent de l'entrepreneur sénégalais Serigne MBOUP, magnat du secteur de l'automobile, du commerce et de l'électroménager. En partenariat avec la coopération allemande GIZ et une banque de la place, qui ont mobilisé un financement global de 5 milliards de FCFA, le projet DOMITEXKA relance ses turbines et passe à la vitesse supérieure.

Kahone, ville abritant l'usine de textile SOTEXKA, située à quelques petits kilomètres de Kaolack (centre du Sénégal) abritera ce lundi 29 juillet 2024 la cérémonie de lancement des travaux de relance de l'usine «Textile DOMITEXKA Saloum ». Plusieurs hautes personnalités politiques, diplomatiques et du secteur privé sont attendues dans la cité dont entre autres; le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Serigne GUEYE DIOP, l'Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne, le Représentant de la GIZ et des chefs d'entreprises locales.

600 milliards FCFA d'importation du textile par an

Le Sénégal produit du coton qui est vendu à l'état brut sans transformation et cela contribue à exporter des empois aux pays Asiatiques. Selon l'homme d'affaires sénégalais : « Le Sénégal importe aujourd'hui 600 milliards de tissus par an. Une grande partie de ce tissu peut être produite au Sénégal et occuper des centaines de milliers d'emplois à travers des industries de Filature, Tissage, Tricotage, Impression et Confection »

%

Le nombre même de coton-cultures va augmenter avec la production de coton biologique qui est un grand marché en progression continue. Des résultats positifs sont déjà notés au niveau de la SODEFITEX qui a commencé la culture du coton biologique grâce à l'appui de la coopération Allemande (GIZ). Après une zone de turbulences, l'usine de textile SOTEXKA prend de l'oxygène et respire la pleine forme. Le bol d'air financier de la coopération allemande et d'une banque de la place est passé par là. Même si d'importants investissements ont été mobilisés depuis 2010 à la SOTEXKA, la survie de ce complexe fut mouvementée.

Financement croisé GIZ- banque locale pour relancer le complexe industriel

Aujourd'hui, l'entrepreneur Serigne MBOUP garde espoir et met le turbo dans les machines de filature DOMITEXKA. « Nous sommes en train d'organiser la relance de cette structure grâce à une subvention de 3,7 milliards de FCFA de la coopération Allemande. Nous allons compléter cette subvention avec 2,1 milliards d'un prêt que nous avons obtenu auprès d'une banque de la place.

Cette relance va permettre la création de 2100 emplois directs et 2200 emplois indirects. Ce projet va redynamiser l'ensemble du secteur textile et va impacter sur tout l'écosystème du secteur textile c'est-à- dire sur toute la chaine de valeur. Nous allons relever ce défi qui va marquer le début de l'industrialisation du Sénégal et qui va permettre d'ouvrir le Sénégal à d'autres expériences industrielles porteuses d'emplois massifs » rassure-t-il dans une note reçue à Confidentiel Afrique.