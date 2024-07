Tunisie: « Les Écrans de Hammamet », à dar Sébastian, du 5 au 11 août 2024 - L'art vidéo et le cinéma tunisien à l'honneur

Au programme, un atelier de «Mobile movie» avec comme matière les scènes du 58e Festival International de Hammamet, une exposition d'art vidéo intitulée «Frame» et qui mettra en avant des œuvres réalisées par de jeunes artistes et réalisateurs, des panels, des projections cinématographiques, et autres programmes d'animations digitales et rencontres.

Le Centre National du Cinéma et de l'Image et le Centre Culturel International de Hammamet organisent, sous le haut patronage du ministère des Affaires culturelles, «Les Écrans de Hammamet» du 5 au 11 août 2024.

La manifestation, qui sera abritée par Centre Culturel International de Hammamet, s'articulera autour du cinéma, de l'art vidéo, en mettant la lumière sur les productions cinématographique à petit budget et les nouvelles tendances du secteur.

Au programme : un atelier de «Mobile movie» avec comme matière les scènes du 58e Festival International de Hammamet, une exposition d'art vidéo intitulée «Frame» et qui mettra en avant des oeuvres réalisées par de jeunes artistes et réalisateurs, des panels, des projections cinématographiques, et autres programmes d'animations digitales et rencontres.

Le concours «Mobile movie», qui est une première dans le domaine de l'écriture cinématographique, sera au centre de cette manifestation. Supervisé par le directeur artistique, M. Ibrahim Letaïef, il y sera question de produire 8 courts métrages d'une durée de 2 à 5 minutes, axés sur les soixante ans du Théâtre de Hammamet, en filmant les coulisses de la 58e édition du Festival International de Hammamet avec des téléphones portables. De quoi constituer le premier festival de films réalisés avec des smartphones en Tunisie.

L'appel à candidatures a été ouvert aux amateurs de cinéma et aux diplômés des écoles de cinéma et de l'audiovisuel, les participants étant sélectionnés par un comité spécialisé. Les participants bénéficient d'un encadrement professionnel dans le domaine cinématographique à travers des ateliers allant de l'écriture à la post-production.

«Frame» est le fruit d'un appel à candidatures lancé pour sélectionner 6 oeuvres d'art vidéo, produites par de jeunes artistes et réalisateurs, qui feront l'objet d'une exposition. Sofien El Fani, directeur de la photographie tunisien de renommée internationale, Malek Gnaoui, artiste visuel et Jasser Ouassalati, jeune réalisateur, avaient la tâche de sélectionner 6 oeuvres. L'exposition sera inaugurée le 6 août 2024 au Centre Culturel International de Hammamet - Dar Sebastian, à partir de 19h30.

Un panel intitulé «La production cinématographique à petit budget»: une contrainte ou une liberté ?» se tiendra le 6 août 2024 à 11h00, avec la participation des réalisateurs, Habib Mestiri, Abdelhamid Bouchnak et Abdallah Yahia.

Pour promouvoir l'importance de l'image, le langage visuel et les nouvelles tendances artistiques dans le domaine de la vidéo, une conférence intitulée «L'art vidéo, entre création et canaux de diffusion» se tiendra le 7 août 2024 à 11h00. Y prendront part la galeriste Selma Feriani, le directeur de la photographie Amine Messadi et l'artiste visuel Malek Gnaoui.

Pour le programme de projections, on annonce durant les 7 jours de la manifestation la projection quotidienne (à 21h00) d'un long et d'un court métrage de production tunisienne, en présence des réalisateurs et des acteurs pour animer les discussions avec le public.

Les courts métrages qui figurent dans ce programme sont : «Casting pour un mariage» de Fares Naanaa, «Brotherhood» de Meryam Joobeur, «Les pastèques du cheikh» de Kaouther Ben Hania, «Bolbol» de Khedija Lemkecher, «Hoffili» de Lotfi Mahfoudh, « Hommage» de Houssem Sansa et «Le poisson noyé» de Malik Amara.

Côté longs métrages, il sera question de «El jaida» de Salma Baccar, «Gadha» (une seconde vie) de Anis Lassoued, «La télé arrive» de Moncef Dhouib, «Bab el Falla», «Le cinémonde» de Mosleh Krayem, «To my son» de Dhafer El Abdine, «Un fils» de Mehdi Barsaoui et «Par-delà les montagnes» de Mohamed Ben Attia.

L'équipe du Digital Lab et du Gaming Lab du Centre National du Cinéma et de l'Image organiseront, avec la participation de Ciné Trip Tunisia, des animations thématiques avant les projections.

Les films réalisés dans le cadre des ateliers «Mobile Movie» seront également présentés en avant-programme. Un jury décernera des prix pour les meilleurs courts métrages. Un prix sera décerné par le public qui déterminera les projets gagnants. Les lauréats seront annoncés lors de la soirée de clôture de l'événement le 11 août 2024.

Trois rencontres en soirée, animées par Tahar Ajroudi, réuniront les réalisateurs qui ont marqué l'industrie cinématographique tunisienne à travers les générations. On y abordera l'expérience tunisienne, son évolution et ses perspectives.