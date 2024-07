Ethiopie: Le pays est entré dans la mise en oeuvre d'une politique globale de réforme macroéconomique - Premier ministre

Addis Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé aujourd'hui que l'Éthiopie s'est lancée dans la mise en oeuvre complète d'une politique de réforme macroéconomique.

Dans une déclaration de politique de réforme macroéconomique publiée aujourd'hui, le Premier ministre Abiy a révélé que le gouvernement a mis en oeuvre de nombreuses réformes économiques pour résoudre les problèmes structurels de longue date, notamment le fardeau de la dette, l'inflation, le chômage et la faible productivité suite au changement politique qui a débuté en 2018.

La première phase du programme de réforme économique local (HGER 1.0), introduite en 2019, comprenait des idées politiques allant des aspects macro-financiers aux aspects structurels et sectoriels, a expliqué Abiy.

Grâce au HGER 1.0, l'Éthiopie a atteint des objectifs économiques importants, en corrigeant les déséquilibres, en allégeant la dette et en élargissant les sources de croissance, malgré les domaines de réforme restants.

L'Éthiopie est devenue l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, atteignant un taux de croissance moyen du PIB de 7,1 % de 2019 à 2023, a-t-il dévoilé.

En outre, le Premier ministre a ajouté que l'Éthiopie est devenue un acteur important de l'économie africaine et a démontré son engagement envers les Objectifs de développement durable, en construisant la plus grande économie d'Afrique de l'Est et la troisième d'Afrique subsaharienne.

La déclaration de politique générale détaille les principaux piliers du Programme de réforme économique local (HGER 2.0), la deuxième phase des efforts de transformation économique du pays, notamment la mise en place d'un cadre de politique macroéconomique moderne pour assurer la stabilité et la résilience ainsi que le renforcement de la compétitivité en améliorant l'environnement d'investissement et commercial, en augmentant la capacité de production et la productivité dans tous les secteurs, en renforçant les capacités du secteur public pour une prestation de services efficace.

"Ce programme de réforme complet nous permettra d'atteindre une croissance économique élevée et stable, de maintenir une inflation à un chiffre et de construire un système économique compétitif à l'échelle mondiale", a affirmé le Premier ministre Abiy.