Ethiopie: Le chef de la CEA a souligné la nécessité d'une réforme de l'architecture financière internationale de manière plus efficace et inclusive

Addis Abeba — L'architecture financière internationale créée il y a près de 80 ans doit être réformée pour répondre aux défis les plus urgents des pays africains de manière plus efficace et inclusive, a souligné le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Claver Gatete.

La réunion qui s'est tenue à Addis-Abeba cette semaine a été l'occasion de faire le point sur les mesures que nous devons prendre pour combler les déficits de financement et répondre aux besoins de développement de tous les peuples du monde, a déclaré Li Junhua, Secrétaire général adjoint du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAESNU) et Secrétaire général de la conférence FfD4.

« Les ministres, experts et autres parties prenantes réunis ici à Addis-Abeba ont clairement indiqué que nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n'était et que nous devons remodeler radicalement le système financier international pour garantir les investissements là où ils sont le plus nécessaires. »

Les ministres et experts mondiaux ont dévoilé des propositions de réforme des règles et de la gouvernance de la fiscalité internationale et de réponse aux pays confrontés à des crises de la dette, notamment par le biais de nouveaux mécanismes internationaux pour résoudre les situations de défaut de paiement de la dette souveraine.

%

L'architecture financière internationale créée il y a près de 80 ans doit être réformée pour répondre aux défis les plus urgents des pays africains de manière plus efficace et plus inclusive, a dévoilé Claver Gatete, Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.

« Les pays africains jouent un rôle de premier plan dans la promotion de changements dans les systèmes fiscaux et financiers mondiaux, et ils sont conscients que le système international doit mieux soutenir leurs aspirations au développement durable. »

La réunion du Comité préparatoire a réuni des représentants d'au moins 103 pays, dont des représentants de haut niveau, ainsi que des représentants de banques multilatérales de développement, d'entités du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales, du secteur privé et d'organisations non gouvernementales.

Près de 800 participants ont discuté de l'ensemble des questions de financement, notamment la dette, la fiscalité, le commerce, le financement privé, la coopération au développement, la technologie et les données.

Les sessions ultérieures du Comité préparatoire se tiendront à New York en décembre 2024, puis en février et avril 2025. Une audience multipartite intersessions d'une journée sera également organisée à New York en octobre 2024 dans le cadre du processus préparatoire de la Conférence.