Ethiopie: La Banque nationale du pays a annoncé une révision majeure du système de change du pays

Addis Abeba — Suite à la déclaration du gouvernement concernant le programme de réforme économique de l'Éthiopie, la Banque nationale d'Éthiopie (NBE) a annoncé une révision majeure du système de change du pays, effective immédiatement.

La réforme introduit une détermination compétitive du taux de change basée sur le marché et corrige une distorsion de longue date au sein de l'économie éthiopienne.

La mise en oeuvre de la réforme sera guidée par une nouvelle directive sur les changes (FXD/01/2024) publiée aujourd'hui.

La réforme des changes de l'Éthiopie n'est qu'une partie d'un ensemble plus large de réformes économiques qui sont mises en oeuvre et accélérées au cours des prochains mois.

L'ensemble de réformes, basé sur le plan de réforme économique local (HGER 2.0) du pays, vise à rétablir la stabilité macroéconomique, à stimuler l'activité du secteur privé et à assurer une croissance durable, généralisée et inclusive.

Les réformes du système de change annoncées aujourd'hui impliquent de nouveaux changements de politique importants, notamment un passage à un régime de change basé sur le marché, en vertu duquel les banques sont désormais autorisées à acheter et vendre des devises étrangères à leurs clients et entre elles à des taux librement négociés, et la NBE n'intervient que de manière limitée pour soutenir le marché dans ses premiers jours et si cela est justifié par des conditions de marché désordonnées.

Selon la NBE, les réformes représentent un ensemble complet de mesures qui soutiendront le stade actuel de développement de l'Éthiopie et son intégration croissante avec le reste du monde. Ces réformes sont conformes aux intentions de longue date du gouvernement décrites dans des documents politiques clés, qui reconnaissent que l'Éthiopie devrait éventuellement évoluer vers un système de change basé sur le marché à mesure que son économie devient de plus en plus complexe et évolue au fil du temps.

Bien que cette réforme ait été retardée jusqu'à présent en raison d'une combinaison de facteurs externes et internes, le début d'une nouvelle année budgétaire et le réengagement réussi avec des partenaires externes clés offrent une fenêtre d'opportunité pour se lancer dans cette réforme du taux de change, selon le communiqué de presse publié par la Banque nationale d'Éthiopie.

La réforme du système de change introduite aujourd'hui est difficile à plusieurs égards, mais elle est en même temps absolument nécessaire, a-t-il ajouté.

Le système de change en vigueur, bien qu'initialement destiné à garantir un taux de change stable et une faible inflation, a plutôt entraîné l'émergence d'un taux de change de marché parallèle non ancré ainsi qu'une inflation élevée.

Le système actuel a donné lieu à des exportations de contrebande à grande échelle des précieuses ressources de l'Éthiopie et a détourné les recettes en devises du pays du système bancaire formel et de l'économie nationale.

Tout cela a profité de manière inappropriée à quelques acteurs et intermédiaires illégaux au détriment des secteurs productifs de l'Éthiopie, qui sont confrontés à des pénuries chroniques et aiguës de devises.

Certaines des entreprises et des entrepreneurs les plus dynamiques d'Éthiopie en ont ainsi beaucoup souffert, ce qui a sapé les efforts politiques visant à accroître les exportations, à stimuler l'industrie manufacturière, à attirer davantage d'investissements étrangers et à établir une position de change plus solide.

En passant à une détermination du taux de change basée sur le marché, un certain nombre d'avantages économiques généralisés peuvent et seront réalisés, a déclaré la Banque dans son communiqué.

La réforme des changes profitera à des millions d'Éthiopiens dans de nombreux secteurs générateurs de devises, notamment des millions d'agriculteurs impliqués dans la production de cultures exportables (café, sésame, légumineuses, fleurs, fruits, légumes, chat) ; des éleveurs et des propriétaires de bétail exportant du bétail et de la viande ; des dizaines de milliers de mineurs artisanaux et formels engagés dans des activités minières, notamment d'or entre autres.

La réforme contribuera également à garantir que le potentiel de recettes étrangères de l'Éthiopie soit correctement capturé et rapatrié au profit de ses résidents et de ses secteurs productifs.

La réforme des changes donnera un coup de pouce majeur aux industries de substitution aux importations en pleine croissance en Éthiopie, offrant aux industries de cet espace une opportunité d'intensifier leurs opérations et de conquérir une part de marché significative.

Les industries de substitution aux importations dans les secteurs de la consommation et de l'industrie seront des bénéficiaires particulièrement importants, conformément à l'initiative « Ethiopia Tamrit » actuellement promue pour plusieurs industries locales.