Tunisie: Mercato - Kechrida pisté par Kayserispor

Libre de droit après la fin de son engagement avec Atromitos, club de Super league grec, Wajdi Kechrida, 28 ans, est actuellement pisté par les Turcs de Kayserispor.

Latéral volant, Kechrida se distingue par ses incessantes montées en attaque, ses dédoublements et ses centres précis. L'arrière droit tunisien pourrait donc mettre le cap sur la Turquie, à Kayserispor, si une offre lui convient. Ce faisant, le joueur est aussi suivi aux Emirats, au Qatar et en Grèce.

Coté 700.000 euros sur Transfermarkt, Kechrida privilégierait cependant le projet sportif avant le projet financier. Et pour cause, l'ex-sociétaire de l'ESS et de la Salernitana veut figurer parmi le groupe de l'équipe de Tunisie dans l'optique des éliminatoires de la CAN 2025 et du Mondial 2026. Attendons voir.

Saint-Etienne, intéressé par Ben Romdhane

Après Al Ahly du Caire qui ne fait plus mystère de son intérêt pour l'ex-stratège de l'EST, c'est au tour de trois clubs français de cocher le nom du milieu de Ferencvaros, Mohamed Ali Ben Romdhane, 24 ans. Il s'agirait de Saint-Etienne, du Stade Rennais et du Toulouse FC.

Le trio a ainsi pris des renseignements sur Mohamed Ali Ben Romdhane avant de contacter le club hongrois, employeur du joueur. Redevable de deux ans de contrat, l'ancien joueur de l'Espérance est valorisé 2,5 millions d'euros, ce qui encouragerait surtout l'ASSE à franchir le pas selon certaines livraisons proches des Verts.

Larry Azouni, de retour en Tunisie ?

Clubiste de 2021 à 2023, le milieu Larry Azouni a par la suite opté pour les Saoudiens d'Al Faisaly jusqu'au 30 juin où son engagement s'est achevé. Libre de droit donc et sur le marché, l'ex de l'OM, Lorient, Nîmes, Courtrai en Belgique et le CD Nacional du Portugal, pourrait éventuellement rebondir en Tunisie et peut-être signer à l'EST. A 30 ans, ce serait un excellent point de chute pour un joueur qui n'est pas encore aux portes de la retraite.

Sur ce, en cette période de mercato, les spéculations vont bon train à propos des joueurs approchés ou pressentis dans tel ou tel club. A titre d'exemple, concernant le champion en titre «Sang et Or», suite aux départs de Ghacha et Bukia, le coach de l'Espérance aurait une préférence pour l'ex-Usémiste et Stadiste, Haikel Chkhaoui, 27 ans.

A cet effet, l'ex-avant de Ajman, Porto B et Sochaux B, serait aussi dans les petits papiers du CA. Nouveau derby en perspective entre les deux bastions de la capitale ? Rappelons que, récemment, Hamza Jelassi et Youssef Abdelli étaient courtisés par le CA et ont finalement rejoint le Parc B.

Ahly Tripoli lorgne du côté de Hamdi Laâbidi

A 22 ans, Hamdi Laâbidi, pur produit du Club Africain et redevable d'une année de contrat au club de Bab Jedid, n'a pas vraiment tracé son sillon, la saison passée, en dépit de quelques d'éclats ponctuels. Ce faisant, alors que lors de l'exercice 2022-2023 le joueur a brillé et a surtout signé des buts de toute beauté (acrobatiques, tête plongeante et autres réalisations venues d'ailleurs), la saison dernière, il n'a pas enchaîné et a même perdu son statut de titulaire.

Serait-ce la bonne prochainement pour un joueur doué ? Un fait est certain, le joueur doit absolument percer pour gagner du temps de jeu. Le cas contraire, Ahly Tripoli serait sur les rangs pour le récupérer. Voilà pour Hamdi Laabidi, quant à Skander Laâbidi, défenseur ayant quitté le CA ces derniers jours, il serait dans les pensées de l'ESS mais rien de concret n'a filtré jusque-là.

L'ESZ affine son groupe

Après Mohamed Amine Hazgui, désormais ex-gardien de la JSK, l'ES Zarzis a pris Mohamed Ameur Belghith qui évoluait jusque-là à l'USM. Rappelons que l'ESZ a déjà enrôlé l'ancien gardien du CA et de l'USBG, Seif Charfi, et l'ex-arrière du CSS, Oussama Bahri.