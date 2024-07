Afrique: Tournée de Rajoelina sur le continent - La coopération Sud-sud en perspective

Le chef de l'État enchaîne les rendez-vous internationaux. Après une rencontre bilatérale avec le président français, vendredi, il effectuera successivement des visites officielles en Guinée-Bissau et en Angola, à partir de ce jour.

La coopération Sud-sud est le fil d'Ariane de la tournée africaine qu'entame Andry Rajoelina, président de la République. La Guinée-Bissau est la première étape de la tournée africaine du locataire d'Iavoloha.

Après Paris, où il a eu une rencontre avec son homologue français et assisté à l'ouverture des Jeux Olympiques, Andry Rajoelina met le cap sur l'Afrique. Accompagné de son épouse, Mialy Rajoelina, le chef de l'État y enchaînera deux visites d'État. Il répond aux invitations de Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, et de João Lourenço, président de l'Angola. Deux déplacements où, comme indiqué en attaque, l'accent sera mis sur la coopération Sud-sud.

Une visite d'État est le plus haut niveau de contact diplomatique entre deux pays. De prime abord, la Grande île compte renforcer ses liens avec ces deux États d'Afrique de l'Ouest. Selon les explications d'une source auprès de la présidence de la République, "ces déplacements cadrent avec la ligne diplomatique impulsée par le président Rajoelina. Une diplomatie économique qui se tourne aussi vers la coopération Sud-sud, entre les pays en développement".

%

La source ajoute que, "par ailleurs, le président de la République a toujours plaidé pour le renforcement de la coopération entre les pays africains". Une conviction que partagent les présidents de la Guinée-Bissau et de l'Angola. Umaro Sissoko Embalo, justement, a concrétisé cet attachement au panafricanisme en misant sur la Covid-Organics pour lutter contre la Covid-19 durant la pandémie.

Discours au Parlement

La Guinée-Bissau figure parmi les États africains ayant commandé d'importantes cargaisons du remède traditionnel amélioré développé par Madagascar. João Lourenço, quant à lui, a été parmi les chefs d'État présents à la cérémonie d'investiture de Andry Rajoelina au stade Barea Mahamasina, le 16 décembre. C'est justement durant leur entrevue, à l'issue de la cérémonie, que le président angolais a invité, de vive voix, son homologue malgache à visiter son pays.

Selon les informations, des accords bilatéraux devraient être signés durant ces deux visites d'État dans ces deux nations d'Afrique de l'Ouest. Ce qui explique la présence de membres du gouvernement dans la délégation présidentielle. En Guinée-Bissau, le locataire d'Iavoloha sera accompagné par le général Monja Delphin Sahivelo, ministre des Forces armées.

Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, Olivier Jean-Baptiste, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, et Herindrainy Olivier Rakotomalala, ministre des Mines, quant à eux, seront du voyage pour l'Angola. Outre les questions bilatérales, cette tournée africaine est aussi l'occasion pour Madagascar de renforcer son statut au niveau continental et les coopérations stratégiques. L'Angola est un pays exportateur de pétrole et de gaz naturel, mais aussi de diamant.

Élargir la coopération stratégique est un atout pour les lobbyings au sein des organisations continentales et régionales comme l'Union africaine (UA) et la Communauté de développement des États d'Afrique australe (SADC). Le président angolais est justement le président en exercice de la SADC. S'agissant du programme de la tournée, Andry Rajoelina et son épouse sont attendus à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau, ce jour.

Outre le tête-à-tête entre Andry Rajoelina et Umaro Sissoko Embalo, le couple présidentiel prendra part à un dîner d'État. La clé de la ville de Bissau sera aussi remise au locataire d'Iavoloha. "C'est un honneur réservé aux invités de marque de la Guinée-Bissau", explique la source auprès de la présidence de la République. Le couple présidentiel s'envolera ensuite vers Luanda, capitale angolaise.

Une rencontre bilatérale entre le président Rajoelina et le président Lourenço est au programme, ainsi qu'une visite du Parlement angolais. Le locataire d'Iavoloha tiendra ainsi un discours devant les parlementaires angolais.