Ethiopie: Signature d'un protocole d'accord visant à stimuler les investissements dans les transports et la logistique

<strong>Addis Ababa — Le ministère des transports et de la logistique a signé un protocole d'accord avec Global Trade and Finance afin de stimuler les investissements dans le domaine des transports et de la logistique.

Alemu Sime, ministre des transports et de la logistique, et KJ Lee, président de Global Trade and Finance, ont signé le protocole d'accord.

À cette occasion, Alemu a déclaré que le ministère travaillait activement à l'exploitation et à la modernisation des potentiels d'investissement dans le domaine du transport et de la logistique en Éthiopie.

Le ministre a ajouté que des travaux sont en cours pour exploiter les potentiels d'investissement dans le transport, ajoutant que le secteur est lucratif pour les investisseurs étrangers.

Le ministère souhaite présenter des opportunités d'investissement lucratives aux investisseurs potentiels.

Selon M. Alemu, les domaines d'investissement comprennent l'assemblage et la production de véhicules électriques, la logistique, les chemins de fer, les infrastructures routières et le développement portuaire.

"Nous sommes convaincus que cet accord encouragera les institutions et les investisseurs internationaux à tirer parti de l'environnement propice à l'investissement en Éthiopie", a déclaré le ministre.

KJ Lee, pour sa part, a déclaré qu'elle avait été attirée par la croissance rapide et le climat propice aux investissements en Éthiopie.

Après avoir visité plusieurs pays africains, elle a constaté que l'Éthiopie connaissait une croissance rapide.

En conséquence, elle s'efforcera d'inciter les investisseurs de différents pays à venir en Éthiopie et à investir dans divers projets.