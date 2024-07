Ethiopie: L'ouverture du marché signifie l'intégration de l'économie éthiopienne avec d'autres - Directeur de l'AEE

<strong>Addis Ababa — L'ouverture d'un marché est un moyen d'intégration pour l'économie éthiopienne avec d'autres économies, a déclaré Abule Mehare, directeur du partenariat et de la communication de l'Association éthiopienne d'économie.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le directeur a déclaré que l'Éthiopie peut tirer parti de l'expérience d'autres pays en matière de transfert de connaissances, d'accès à des technologies améliorées, d'accès à des produits et services de haute qualité à des prix raisonnables pour nos citoyens en ouvrant son marché.

Selon lui, il est bon d'ouvrir le marché parce que lorsque nous ouvrons le marché, nous accédons également à d'autres marchés, ce qui signifie que nous élargissons également la base de consommateurs pour nos produits.

Soulignant que l'ouverture d'un marché en soi a ses propres conséquences et avantages, le directeur du partenariat et de la communication a déclaré que le marché est la base et qu'avoir un grand marché signifie une production plus élevée qui induit une production élevée, car une production élevée réduit l'inflation, qui est un problème majeur du pays.

Et lorsque les investissements sont élevés dans le pays, ils constituent également une source de financement et réduisent le taux de chômage dans le pays, a-t-il ajouté.

L'effet crucial de l'ouverture du marché doit toutefois être géré avec prudence.

M. Abule a également exhorté les institutions financières existantes à renforcer leur compétitivité en termes de technologie, de main-d'oeuvre, d'efficacité et de capital.

L'Éthiopie a entrepris d'importantes réformes économiques pour ouvrir son économie, notamment la libéralisation du secteur des télécommunications, l'ouverture du secteur financier, la libéralisation du commerce et du secteur logistique pour les investisseurs étrangers.

Au cours des cinq dernières années, plus de 60 secteurs et sous-secteurs ont été ouverts aux investissements nationaux et étrangers afin de faire de l'Éthiopie un pays favorable aux entreprises.

Le pays a également mis en oeuvre plus de 80 réformes juridiques et administratives au cours de cette période.