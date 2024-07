Sénégal: Bambey/ Consultations médicales - L'Hta et le diabète principal pathologies détectées

L'accès aux spécialistes de la santé continue de poser un problème majeur dans la commune de Ngogom. C'est la raison pour laquelle, en partenariat avec la fondation Debbo Health, elle a organisé deux journées de consultations médicales gratuites, destinées aux populations. L'hypertension artérielle (Hta) et le diabète constituent les principales pathologies notées chez les patients.

La commune de Ngogom en partenariat avec la fondation Debbo Health ont organisé des journées médicales de consultations gratuites du 27 au 28 juillet. Il s'agit de consultations générales, de consultations gynécologique ,le dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein . Monsieur Pape Momar Ngom le Maire de la commune de Ngogom explique « c'est une période propice qui coïncide avec le début de l'hivernage.

Il y a pas mal de maladies qui sont observées pendant cette période. Et les postes de santé qui nous avons rencontrent beaucoup de difficultés .Nous sommes dans le monde rural. Les infrastructures de santé ne sont pas suffisantes.

Les plateaux techniques ne sont élevés. Les services médicaux rencontrent beaucoup de difficultés C'est l'occasion de les venir en appoint .Les postes de santé sont en train de faire un travail extraordinaire mais les moyens manquent.

Pour Monsieur Seck Amadou Camara de la fondation les cas d'hypertension artérielle et de diabète sont fréquents au niveau de ces consultations. On a eu des cas d'hypertension tension artérielle médicales. On a sensibilise les populations sur ce qu'elles devraient prendre .ce qu'elles devraient éviter .Il y a également des pathologies gastriques.

On a prescrit des médicaments qu'on a offerts aux patients avec l'appui du Maire. Ainsi plus d'une centaine de patients ont été consultés pendant ces deux journées. La commune de Ngogom en partenariat avec une ONG française avait organisé il y a de cela deux semaines une journée de consultation ophtalmologique ou plus de 200 patients consultes avaient reçu deux lunettes correcteurs.