Congo-Brazzaville: Modernisation - La Chine déterminée à donner une nouvelle impulsion au progrès du monde

L'ambassade de Chine au Congo a organisé, le 26 juillet à Brazzaville, une réception pour célébrer le 97e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération (APL) de ce pays. A cette occasion, l'ambassadrice Li Yan a indiqué que dans le cadre de la modernisation, la Chine donnera une nouvelle impulsion à la prospérité et au progrès du monde.

La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants du gouvernement, notamment les ministres Charles Richard Mondjo en charge de la Défense nationale et de Gilbert Mokoki de la Santé et de la Population; du ministre conseiller special auprès du président de la République, Jean-Dominique Okemba; du chef d'état-major général , Guy Blanchard Okoï; et de plusieurs diplomates et autres invités.

S'exprimant à l'occasion, l'ambassadrice Li Yan a rappelé que le 1er août 1927, le soulèvement de Nanchang a marqué le début de la guerre révolutionnaire, de la fondation de l'APL sous le leadership du Parti communiste chinois (PCC). Aujourd'hui, a-t-elle dit-elle, quatre-vingt-dix-sept ans après, des changements jamais connus se déroulent à un rythme accéléré. Cette armée n'a cessé de se développer et d'évoluer. « Dans la nouvelle ère, l'armée populaire chinoise remplit courageusement ses missions historiques, et assure les responsabilités d'un grand pays pour préserver la paix mondiale et promouvoir le développement commun. La paix, c'est une caractéristique marquante de l'APL, un ADN culturel de la nation chinoise, une valeur que le PCC porte depuis toujours et une aspiration commune des peuples congolais et du reste du monde », a déclaré l'ambassadrice.

Poursuivant son propos, Li Yan a souligné que dans le cadre de la modernisation, la Chine donnera une nouvelle impulsion à la prospérité et au progrès du monde. En effet, elle continuera de poursuivre fermement sa politique extérieure d'indépendance et de paix, de porter les valeurs communes de l'humanité, de mettre en oeuvre l'Initiative pour le développement mondial, celle pour la sécurité mondiale et enfin l'Initiative pour la civilisation mondiale.

« La Chine partage activement ses opportunités de développement avec le monde entier. Comme l'a indiqué le président Denis Sassou N'Guesso lors de son entretien avec le représentant spécial du gouvernement chinois pour les Affaires africaines, la Chine et l'Afrique, tout comme la Chine et le Congo, étaient compagnons de route sur la voie vers la modernisation. Les progrès extraordinaires de la modernisation à la chinoise donnent une source d'inspiration à la modernisation du Congo et celle de l'Afrique », a-t-elle indiqué.

L'ambassadrice chinoise a, par ailleurs, saisi l'opportunité pour notifier que dans le but d'honorer de nouveaux engagements, la Chine, à travers le PCC, continuera de faire rayonner la vision du développement centré sur le peuple auquel le PCC accorde toujours la priorité. « ...La primauté du peuple demeure une caractéristique marquante de la diplomatie chinoise. Dans sa coopération mutuellement bénéfique avec l'Afrique, la Chine reste fidèle aux principes de "sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi " et de recherche du plus grand bien et des intérêts partagés. Elle a pour objectif de promouvoir une coopération tangible au service d'une vie meilleure des peuples africains », a-t-elle affirmé.

La Chine et le Congo

Déroulant son discours, Li Yan a évoqué la dynamique des relations sino-congolaises, mettant en avant les succès de la coopération dans divers domaines. « ... Cette année est importante pour les relations sino-africaines et sino-congolaises. Les peuples chinois et congolais ont célébré le soixantième anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Le nouveau sommet du Focacse tiendra bientôt. Le président Denis Sassou N'Guesso participera au sommet et effectuera sa dix-septième visite en Chine », a précisé l'ambassadrice.

Clôturant son propos, elle a reconnu que dans la marche vers la modernisation, la Chine et le Congo oeuvrent main dans la main pour approfondir et multiplier les échanges et la coopération dans différents domaines, comme la paix et la sécurité, en vue d'apporter une contribution plus importante à la construction de la communauté d'avenir partagé de haut niveau pour l'humanité.