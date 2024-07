Sénégal: Zone d'influence du corridor du Brt - Le préfet de Dakar définit un nouveau plan de mobilité

Un nouveau plan de circulation va s'imposer désormais aux populations et usagers notamment d'autres moyens de locomotion le long du corridor du Bus Rapit Transit (BRT). A compter de ce lundi, 29 juillet 2024, la mobilité dans la zone d'influence du corridor du BRT sera régie par le plan défini par le préfet de Dakar, afin d'améliorer la sécurité et le déplacement sur le tracé du Projet de transport de masse.

Le Préfet du département de Dakar, à travers un communiqué rendu public avant-hier, samedi 27 juillet 2024, informe les populations et les usagers de la route que, dans le cadre de la mise en service du Bus Rapid Transit (BRT), «un nouveau plan de circulation entre en vigueur à compter du lundi 29 juillet 2024, dans la zone d'influence du corridor, afin d'améliorer la circulation dans la zone d'influence du projet».

Ce plan téléchargeable sur le site du Conseil Exécutif du Transport Urbain Durable (CETUD), www.cetud.sn, est désormais de rigueur et s'impose à tous. Ainsi, renseigne le document, «les sens de circulation suivants sont modifiés et les rues suivantes deviennent à sens unique : Rue Escarfait ; Rue Diaral Mamadou Assane PAYE (place 65) ; Avenue Petersen ; Rue du Liban ; Rue Félix Eboué ; Rue Place 127 ; Avenue Pr Macky Sall ex Faidherbe (entre Petersen et Poste Médina) ; Rue Abdou Cogna Diop CO-39 ; Limamoulaye (ME-37) ; Rue FA-22 entre le canal IV et la rue FA-07 ; Rue Kaolack (PE-23); l'Avenue Birago Diop (PE-27) ; Rue SC-01 ; Rue SC-105 ; Rue GY-332».

Le but de ce réaménagement est de «garantir la sécurité des piétons et des usagers de la route». Dès lors, le stationnement est interdit en dehors des lieux indiqués, sur les voies de circulation, sur les trottoirs et sur la piste cyclable.

Par conséquent, la circulation est interdite pour : «les véhicules ou ensemble de véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises de 06H00 à 21H00, sur tout le corridor et la zone d'influence du BRT ; les modes à traction animale (Charrettes) ou humaine (Pousse-pousse) sur tout le corridor et la zone d'influence du BRT», lit-on dans la décision de l'autorité administrative qui appelle ainsi les populations et les usagers de la route à «respecter la signalisation lumineuse, les panneaux d'indications et les marquages au sol».

LE CETUD DEMENT TOUTE VOLONTE DE SUPPRIMER DES LIGNES DE MINIBUS TATA

Déjà, la veille du dévoilement de ce nouveau plan de circulation sur le tracé du BRT, un collectif d'opérateurs de l'Association de Financement des Tansports Urbains (AFTU) a fait une déclaration face à la presse, le vendredi 26 juillet 2024, pour alerter et dénoncer une volonté des autorités de supprimer des lignes de minibus Tata desservant les voies de circulation générale du BRT.

En réponse à cette sortie de ces acteurs du transport en commun urbain, le CETUD a aussitôt publié un communiqué de presse, le vendredi, pour apporter, dit Dr. Thierno Birahim Aw, Directeur général du CETUD, des «clarifications» suite à ces allégations sur la restructuration des lignes de transport collectif à Dakar.

«Cette restructuration des lignes, un exercice classique dans le cadre de l'introduction des transports de masse, répond aux exigences de fluidification du trafic automobile, de recherche de complémentarité avec les autres modes de transport et d'extension du réseau vers des territoires moins desservis. Sur les faits, un cadre de concertation a été mis en place et a permis de trouver un accord sur la création de 14 nouvelles lignes ainsi que la modification d'itinéraires de 11 lignes sur un total de 73 pour les GIE de l'AFTU et 8 lignes à repositionner sur un total de 38 pour l'opérateur Dakar Dem Dikk», précisait le CETUD.

268 MILLIARDS POUR RENFORCER LE RESEAU AVEC 14 LIGNES SUPPLEMENTAIRES DESSERVIES PAR 400 AUTOBUS SOBRES EN CARBONE, EN FIN 2026

Par ailleurs, rappelle Dr. Thierno Birahim AW, la première phase du projet de Restructuration du réseau de Transport en Commun de Dakar (RTC), lancée le 30 mai 2024, «avec un investissement de 268 milliards de francs CFA, permettra en fin 2026 de renforcer en qualité et en quantité le réseau des opérateurs locaux avec la mise en service de 14 lignes supplémentaires desservies par 400 autobus sobres en carbone, avec les infrastructures et équipements nécessaires». Suffisant pour qu'en définitive, le CETUD invite les opérateurs de l'AFTU «à plus de responsabilité et de concertation interne pour la bonne gestion des lignes de transport qui leur sont confiées ».