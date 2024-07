Madagascar: J.O Paris 2024 - Village des Jeux - Visite présidentielle de bénédiction

Le président Andry Rajoelina a visité hier en fin d'après-midi les membres de la délégation officielle malgache au village des jeux de Paris 2024 à Saint-Denis.

Visite de bénédiction

Deux jours après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le président de la République Andry Rajoelina est passé visiter la délégation malgache pensionnaire du village des jeux à Saint-Denis, hier en fin d'après-midi, à 18h (heure locale) soit 19h (heure malgache). La visite a duré cinquante minutes. Le président a été accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports par intérim et de sa directrice générale, en présence aussi de l'ambassadeur de Madagascar en France. Les vingt-deux membres de la délégation officielle au village des jeux, dont sept athlètes, les dirigeants et les officiels ont été au grand complet.

« Les Jeux Olympiques sont l'un des événements sportifs de haut niveau. Moi et vos compatriotes vous soutenons à fond et sommes de tout coeur avec vous. J'espère que vous serez à la hauteur et remporterez des médailles. Je ne manquerai pas de passer vous visiter pour la bénédiction qui est toujours très importante pour nous. Je vous soutiens matériellement mais aussi mentalement », précise Andry Rajoelina. Dès son arrivée à l'entrée des visiteurs, le président de la République a marqué son passage au village en laissant son autographe sur l'un des poteaux juste à l'entrée du site d'hébergement des deux cent six délégations représentées aux J.O de Paris 2024.

%

Échange et soutien

Les visiteurs et les pensionnaires ont par la suite visité la salle de musculation et de préparation, suivie d'un échange entre les athlètes et le président sur une des allées du village. « C'était une occasion de montrer au président les infrastructures et les coulisses de l'organisation d'un tel grand événement sportif planétaire », souligne Rosa Rakotozafy, directrice générale des sports. Andry Rajoelina et ses accompagnateurs ont été ensuite reçus dans la salle de réunion de la famille olympique.

C'était une occasion pour les athlètes de se présenter, de rappeler leur nom complet, leur discipline, épreuve et catégorie respectifs ainsi que leur palmarès et leur parcours de qualification pour représenter Madagascar aux J.O de Paris 2024.

Les athlètes ont profité de l'occasion pour offrir des cadeaux au numéro Un malgache. Les sept athlètes porte-fanions du pays ont été reçus à huis clos par le président de la République. Cent onze chefs d'État ont fait le déplacement à Paris pour soutenir leur délégation respective aux J.O.